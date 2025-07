JOKIĆ VIŠE NIJE NAJBOLJI NIKOLA U NBA LIGI?! Topić za manje od pola sata oduševio Ameriku! Pogledajte najbolje poteze iz njegove prve utakmice

Nikola Topić iza sebe ima odličan debi za Oklahomu.

Mladi srpski košarkaš je odigrao prvu utakmicu za ovaj tim i prvu nakon više od godinu dana i povrede koju je doživeo igrajući za Crvenu zvezdu u večitom derbiju.

Topić je u NBA Letnjoj ligi protiv Memfisa postigao 14 poena uz četiri asistencije.

Za 26 minuta u igri je poogdio šest od 11 šuteva, od toga dva od četiri za tri poena. Imao je i dve ukradene lopte, ali i čak sedam izgubljenih.

Topić je pokazao navijačima i saigračima deo onoga što može da uradi, a biće zanimljivo pratiti njegov napredak.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Topića protiv Memfisa:

Oklahoma je odabrala Topića kao 12. pika na prošlogodišnjem draftu uprkos teškoj povredi i tako pokazala poverenje u mladog košarkaša.

Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama nakon debija, navijači su i te kako zadovoljni.

Nižu se komentari, sviđanja i reakcija korisnika društvenih mreža.

Topic taking the “best Nikola in the league” title off of Jokic after this season pic.twitter.com/3MI3ukBzEw