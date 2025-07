Miloš Kosanović: Sa Železničarom u Evropu!

Miloš Kosanović, iskusni srpski defanzivac, novo je pojačanje FK Železničar! Ugovor je potpisan na dve godine.

Sa bogatim internacionalnim iskustvom stečenim u ligama poput belgijske, poljske i mađarske, kao i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kosanović donosi stabilnost, liderstvo i neophodno iskustvo u Pančevo.

U svojoj karijeri prošao je kroz različite fudbalske sisteme. Od Vojvodine (U19) i Mladosti iz Apatina, preko evropskih angažmana u poljskoj Krakoviji i belgijskim klubovima Mehelen i Standard Lijež, gde je osvojio i Kup Belgije, izgradio je reputaciju pouzdanog i snažnog defanzivca.

Značajan period svoje karijere proveo je i na Bliskom istoku, igrajući za Al Džaziru, sa kojom je osvojio titulu u ligi UAE, kao i Superkup. Pre nego što se pridružio Železničaru, kratko je igrao za mađarski Ujpešt, a zatim je ponovo bio u Emiratima, nastupajući za Ajman Club.

Iako je za reprezentaciju Srbije zabeležio samo jedan nastup kod tadašnjeg selektora Radovana Ćurčića, Kosanović je uvek bio cenjen zbog svoje posvećenosti i profesionalizma.

Njegov dolazak u Železničar predstavlja veliko pojačanje za tim, shodno ambicijama kluba. Kosanović je u Sloveniju stigao u subotu uveče, gde je zadužio opremu i priključio se ekipi koju predvodi Radomir Koković.

U intervjuu za klupski sajt, otkrio je šta je bio ključni faktor u toj odluci da obuče dres Železničara.

– Nakon epizode u Emiratima i povratka na odmor u Srbiju, presekli smo da je zbog dece i škole najbolje da ostanemo ovde. Imao sam nekoliko ponuda koje su, kad sam ih stavio na papir, pokazale da je bolje da ostanem u Srbiji. Pregovarali smo sa par klubova ovde i od prvog kontakta sa generalnim direktorom Bojanom Šaranovim, a posle i komunikacije sa trenerom i upravom kluba, brzo smo se dogovorili. I ja i oni smo razmišljali u istom smeru, svidela mi se koncepcija kluba i ideje trenera i uprave – istakao je Kosanović.

Tokom karijere osvajali ste trofeje u Belgiji i UAE. Koji je period i gde je za Vas bio najznačajniji?



– Definitivno bih rekao da je period u Mehelenu, a potom u Al Džaziri, gde smo osvojili titulu i kup, bio jedan od boljih. Igrali smo Azijsku ligu šampiona, a te godine kada smo osvojili titulu, igrali smo i FIFA Svetsko klupsko prvenstvo, gde sam postigao gol. Taj period je zaista bio pečat u mojoj karijeri.



Kao iskusan centralni defanzivac, sa preko 300 profesionalnih utakmica, šta ćete doneti odbrani Železničara? Koje su vaše prednosti na terenu i kako vidite saradnju sa saigračima u poslednjoj liniji?

– Nadam se da ću doneti neku stabilnost. Jedva čekam da počnem da treniram i da upoznam nove saigrače. Vidim da je ekipa dosta mlada i nadam se da ću svojim ponašanjem i iskustvom iz utakmica doneti nešto novo njima i pomoći koliko god mogu. Zaista želim da igram fudbal, a posle 15 godina se vraćam u srpski fudbal, tako da je i ovo veliki izazov za mene. Pratio sam ligu zadnjih desetak dana, malo sam „skautirao“ i pogledao par utakmica, video sam ideju trenera i mislim da će to biti dobro u narednom periodu.



Karijeru ste gradili postepeno, od Vojvodine, Mladosti iz Apatina do standardnog tima u inostranstvu. Koji je bio najteži period u vašoj karijeri i šta ste iz njega naučili? Koja liga vam je bila najveći izazov?

– Taj početak je bio težak. Došao sam iz malog mesta kraj Sombora, putovao do Apatina, a finansijski nismo imali ništa. Taj period je bio izazovan dok nisam otišao na probu u Poljsku. Hvala Bogu, to se desilo kako se desilo. Ponosan sam na sve što sam prošao, ojačalo me je to što sam bio u Poljskoj, naučio sam mnogo stvari o fudbalu i životnih lekcija. To je zaista lep deo života i pouka za ceo život. Što se tiče liga, najveći izazov mi je bila liga u Belgiji, kao i liga u Turskoj. Možda bih rekao liga u Belgiji, u Standardu, je bila zahtevna. U to vreme je bilo mnogo, mnogo dobrih igrača, i da, bila je jedna od težih u mojoj karijeri.



Koliko pratite Superligu Srbije i šta mislite o novoj sezoni, sa Železničarom koji ima visoke ambicije?



– Nadam se da ćemo sa Železničarom pre svega izboriti plej-of. Posle toga, ako smo već tamo, mislim da bismo imali realnu šansu da izborimo Evropu. To je neki cilj i nadam se da ćemo ga ostvariti. Svi smo uzbuđeni i čekamo prvu utakmicu sa Partizanom. Nadam se da ćemo ići iz utakmice u utakmicu, pripremati se jedno po jedno, pa ćemo videti na kraju šta će to doneti.



Šta biste poručili navijačima?





– Poruka navijačima je da se nadam da će biti uz nas svaku utakmicu, da će nas bodriti, kao što je bilo i prošle sezone, što sam video. Nadam se da će doći i nastaviti da nas podržavaju, a mi možemo da im pružimo dobar i uzbudljiv fudbal.



Autor: S.M.