Rastko Simić večeras boksuje za svoje Lozničane i Srbiju

Boks je stigao u Tršić, u muzej na otvorenom, u najpoznatije selo u Srbiji. Plemenita veština kroz profi boks veče koje će 6. jula 2025. sa početkom od 18:30 časova biti održano na Vukovom Saborištu prezentovaće svu lepotu ovog sporta.

Šest profi borbi u četiri runde, osam srpskih boksera, jedan Francuz i tri Gruzijca učiniće ovo veče u Tršiću istorijskim.

Glavna borba večeri rezervisana je za polutešku kategoriju do 79,4 kg u kojoj će se u najvažnijoj borbi u dosadašnjoj karijeri boriti rođeni Lozničanin, seniorski vicešampion Evrope u amaterskom boksu Rastko Simić. Protivinik 21-godišnjeg Simića biće Gruzijac Giorgi Umekašvili koji iza sebe ima 15 profi mečeva.

„Dobio sam priliku da boksujem profi meč i profi reviju u ambijentu koji je jedinstven i neponovljiv u svetu, a koji je uz sve to i moja rodna gruda. Ne dešava se to često, ovo je poseban dar, samim tim još više sam motivisan da u meču koji me očekuje protiv nezgodnog Gruzijca pokažem moj najbolji boks do sada. Pred domaćom publikom, roditeljima, porodicom, prijateljima boksovaću moj profi meč. Pripremao sam se jako dobro ove godine, počevši od priprema koje smo imali na Zlatiboru, zatim na Kubi, i sada koje smo dve nedelje odradili u Kazahstanu gde smo ja i moje kolege iz reprezentacije Srbije sparingovali sa bokserima kako domaćina, tako i reprezentativcima Amerike, Kanade, Francuske. Jedno veliko iskustvo je iza mene, veliki rad, koji su učinili da budem spreman za meč u Tršiću i da hrabro jurišam na pobedu“ – kaže mladi srpski šampion Simić.

Nova pravila profi boksa su donela i mogućnost boksera iz olimpijskog boksa da imaju pravo da boksuju i na profi sceni.

„Jedan sjajan potez i odluka koja mnogo znači za boks kao sport. Mi sada imamo priliku da se borimo na dva fronta, amaterski i profesionalno. Razlike ima, ali smatram da je dobro i za jednu i drugu varijantu, da se neprestano gradimo i stvaramo bolji kvalitet učestvujući u obe kategorije“ – objašnjava Simić koji dolazi iz sportske porodice (otac bokser, majka rukometašica).

Ipak, posebno mesto za naše reprezentativce, tako i Simića imaju Olimpijske igre.

„Od kako su završene OI u Parizu 2024. okrenuti smo novom olimpijskom ciklusu i Los Anđelesu 2028. To je moj najveći san, odlazak na Olimpijske igre i osvajanje medalje na istim. Svaku šansu koju budem imao da izborim plasman na OI 2028. gledaću da iskoristim na pravi, pobednički način. Sanjam da budem olimpijac i da osvojim medalju. Sanjam je o slavi dostizanja nedostižnog, slavi koja je vredi više od moći ili novca“ – zaključio je Rastko Simić.

Glavni organizator boks spektakla u Tršiću je Balkan Boxing. Mečevi će biti direktno prenošeni na TV Arena Fight. Nakon mečeva uslediće koncert Željka Vasića.

Autor: S.M.