MAESTRALNI POVRATAK U SVETSKU ELITU: Borković izveo čudo u Portugalu i bez testa ušao u TOP 10 najboljih vozača sveta

Nakon duže pauze u FIA TCR Svetskom prvenstvu i svoje poslednje vožnje na trci u Makau, gde je trijumfovao na legendarnom 71. izdanju Gran Prija, najbolji automobilista Srbije i Balkana Dušan Borković vratio se na svetsku scenu sjajnom vožnjom na uličnoj stazi Vila Real u Portugalu.

Bez ijednog testa uoči povratka u FIA TCR Svetsko prvenstvo, Borković je odmah pokazao da pripada svetskom vrhu – beležio je vremena konkurentna najboljih deset vozača na svetu. Ipak, tehnički problemi ga nisu zaobišli – polomljena poluosovina i loša sreća u kvalifikacijama ostavila ga je na 14. startnoj poziciji.

U prvoj trci, nesreća se nastavila – eksplozija pneumatika ga je sprečila da završi trku iako je sa 14. pozicije došao do osmog mesta. Ali u drugoj trci, na stazi poznatoj po gotovo nemogućim preticanjima, Borković je maestralnom vožnjom nadoknadio čak pet pozicija i završio na sjajnom 9. mestu, čime je ponovo ušao u krug deset najboljih vozača sveta.

„Ovo je bio trkački vikend koji me je podsetio zašto se bavim ovim sportom – emocije, borba, neizvesnost. Posle duže pauze i bez testa, znao sam da će biti teško, ali sam bio spreman da dam sve od sebe. Kvalifikacije su bile veliki udarac jer sam znao da mogu da budem u samom vrhu, ali nisam dozvolio da me to pokoleba. U drugoj trci sam vozio srcem za svoju zemlju i ušao u top 10. Zahvalan sam timu, partnerima, navijačima i svima koji veruju u mene. Ovo je tek početak“, izjavio je naš šampion.

Uskoro sledi uzbudljiva završnica FIA TCR šampionata – Australija, Južna Koreja, Kina i legendarni Makao, gde će Borković nastaviti borbu za vrh svetskog automobilizma.

Autor: Pink.rs