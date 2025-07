Trijumf srpskih mladih boks asova, Simić sa stilom do trijumfa u Tršiću (FOTO)

Plemenita veština i spetakl za pamćenje u muzej na otvorenom, u Tršiću kraj Loznice. Profi boks spektakl u rodnom mestu Vuka Stefanovića Karadžića ugostio je deset vrhunskih boks majstora koji se nisu štedeli u ringu postavljenom u srcu Vukovog Saborišta.

Jedinstven ambijent, mladi bokseri željni dobrih boks partija, odmeravanja snage i kvaliteta u magičnom četverouglu pod otvorenim nebom učinili su da profi boks veče u Tršiću ostane upisano u istoriju.

Prvi su u ring u Tršićkoj noći profi boksa izašli predstavnici Srbije Stefan Camović i Radomir Jovanović u lakoj kategoriji do 61,2 kg. Pobedu je odneo Camović tehničkim nokautom.

“Nakon 120 mečeva u olimpijskom boksu započeo sam i profesionalnu karijeru, ujedno sa amaterskom, pošto nam je sada dozvoljeno da boksujemo i jedno i drugo. Prvi meč je bio zaista dosta naporan i težak, kako sam i očekivao jer ima više rundi. Meč sam pobeđivao iz runde u rundu, bio sam sve bolji i bolji kako je odmicao naš susret. Protivnika sam prekinuo po jetri u 4. rundi nakon drugog brojanja. Jako sam srećan i naravno gledaćete me još dugo” – rekao je izuzetno raspoloženi Camović.

Usledio je meč u superlakoj kategoriji do 63,5 kg u kojoj su snage odmerili srpski bokser Nazif Sejdi i Francuza Abiba Kpodonoua. Jednoglasnom odlukom sudija pobedu je zabaležio Sejdi.

“Iskreno bilo mi je nezgodno, zato što sam posle tri godine pauze ušao u profi meč i mislio sam da će biti malo drugačije i lakše, ali bilo je mnogo teže. Verujem da će nakon ovog meča u nastavku sezone biti sve laganije i da ću ići ka većim uspesima. Pre ove profi boks večeri imali smo pripreme u Kazahstanu sa vrhunskim bokserima, što je danas mnogo značilo” – rekao je Sejdi.

U trećem meču ove boks večeri u profi ring su ušli i borili se u supersrednjoj kategoriji do 76,2 kg osvajač seniorske bronze na EP 2024. Almir Memić i Gruzijac Valerij Gojiašvili. Srpski “Tajson” do trijumfa je stigao vrhunskim izdanjem u ringu, sjajnim kretanjem i udarcima koji su doveli do pobede rezultatom 3:0.

“Krećem u profesionalnu karijeru i u dogovoru sa Nenadom Borovčaninom nastupaću za Srbiju, tako da neću odlaziti u strane zemlje gde su mnogi naši bokseri otišli, Nemačka, Amerika, itd. Borio sam se za reprezentaciju Srbije osam godina i nastaviću i još narednih godina do Olimpijskih igara, ali u međuvremenu ću čak imati i profi mečeve, što će mi pomoći za kasnije kad budem prešao u profi borbu. Amaterski boks je mnogo teži, za mene je baš mnogo teži jer ja sam inače fajter i odgovara mi više rundi, takoreći tehničari kao što su Kubanci, Kazahstanci prave mi veliki problem jer se kreću uvek i onda devet minuta je veoma malo da se umore dovoljno. Ovako kad boksujemo profi, mislim na 10-12 rundi da to neće biti problem, i verujem daće Bog da ću osvojiti i Svetsku titulu. Imam čak i u IBA-i jednu pobedu tako da idem ka tom vrhu” – rekao je Memić.

Četvrti meč doneo je sudar u srednjoj kategoriji do 72,5 kg seniorskog šampiona Evrope 2024. Jovana Nikolića protiv Gruzijca Giorgija Mčedlišvilija. Srpski as i zlatni dečko našeg boksa pobedu je upisao klasničnim nokautom u drugoj rundi.

„Nakon profi meča u Banja Luci gde sam pobedio, ali nisam bio zadovoljan svojim izdanjem u ringu, sada sam bio znatno bolji. Ima još rupa koje treba popraviti, ali drago mi je da se vidi da napredujem. Sve je to proces, treba vremena da sve dođe na svoje uz veliki rad. Moj današnji protivnik je čvrsto ušao u meč, imao je par naleta gde sam osetio da može biti opasan, ali sam uspeo da pronađem pravi udarac u drugoj rundi i završim meč. Mnogo mi znači podrška publike, energija koju mi šalju, osetim da idemo zajedno u borbu i imam više snage uz tu podršku, to sam osetio i večeras u Tršiću. Hvala. Idemo dalje“ – rekao je Nikolić.

Poslednji, ujedno i meč večeri na Vukovom Saborištu boksovao je rođeni Lozničanin, srpski reprezentativac, 21 – godišnji Rastko Simić nosilac seniorskog srebra sa Evropskog prvenstva 2024. Mladi loznički boks as snage je odmerio sa Giorgijem Umekašvilijem u poluteškoj kategoriji do 79,4 kg. Serijom razornih udaraca, vrhunskim boksom, Rastko je publiku držao na nogama tokom celog meča i na kraju zasluženo trijumfovao rezultatom 3:0 i učinio ponosnim i Loznicu i celu Srbiju.

“Veliki pritisak, još uvek sam pod utiscima, publika je stvarno bila fenomenalna, u mom gradu publika nikad ne razočara i mnogo sam srećan. Ni malo naivan protivnik, izdržao je dosta jake udarce, čak me sad i šake bole, tako da poštovanje, jedan vrlo težak meč sa dosta tempa, ali eto uspeo sam. Iako mi je ovo drugi meč, vidim veliki napredak što se tiče kondicije i malo sam više ušao u šemu profi boksa tako da vidim napredak. Pratio sam sve naše boksere i mislim da smo pokazali da smo za klasu više u bokserskom smislu od protivnika, svi momci su se pokazali odlično i svi su me oduševili. Imam sreće što je predsednik BSS Nenad Borovčanin iz mog grada Loznice, ovo je već druga organizacija velikog takmičenja ovde u Loznici u kratkom vremenskom periodu, izuzetno lep ambijent i mislim da Loznička publika ume to i da ceni” – rekao je Simić.

