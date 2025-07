NAJČUDNIJA KONFERENCIJA JANIKA SINERA! Utučeni Italijan žali Dimitrova! Provukao se kao nikada u karijeri, pa priznao: Ovo za mene nije pobeda!

Prvi reket sveta na konferenciji za medije govorio o teškoj povredi Grigora Dimitrova.

Janik Siner je održao jednu od najčudnijih konferencija za medije u karijeri, što je bila i logična posledica nemilog završetka meča protiv Grigora Dimitrova, primoranog da ga preda posle sjajne igre i iznenađujućeg vođstva bugarskog veterana od 2:0 u setovima (2:2 u trećem).

"Mislim da sam sve rekao na terenu posle meča, ali … Svakako, veoma nesrećno po Grigora, koji je igrao neverovatan tenis u prethodna dva seta. Ovo svakako nije način na koji želite da završite meč, zar ne?" otvorio je razgovor sa medijima Siner.

"Dimitrov je sjajan igrač i svi smo to mogli da vidimo I danas. Imao je toliko puno nesrećnih okolnosti proteklih godina, odličan mi je prijatelj i veoma dobro se razumemo van terena. U potpunosti je zaslužio da nastavi turnir – samo kada bi to bilo fizički moguće, a sada mu najpre želim brz oporavak. Za mene ovo uopšte nije pobeda, tako je ne doživljavam i sa svima vama delim teskobu što je on ovo doživeo, što smo tome prisustvovali. Videli smo koliko je posvećen tenisu, koliko je ovo teško doživeo. Ovo nije kraj koji je iko od nas očekivao da će videti, i molim vas za još jedan aplauz Grigoru", rekao je na terenu Siner na kraju svog boravka na Centralnom terenu danas.

Upitan za stanje njegovog lakta posle pada i da li je zbog toga zabrinut, Siner nema definitivan odgovor:

“Da, desilo se to veoma rano u meču, u prvom gemu. Bio je to prilično nesrećan pad. Malo sam proverio video snimke i nije delovalo kao težak pad, ali sam bol ipak dosta osećao tokom meča, pogotovo na servisu i forhendu. Sutra ću detaljno proveriti stanje lakta, videćemo šta snimci kažu...”

Na pitanje da li je imao prilike da se vidi sa Grigorom i posle meča, da li su popričali - Siner odgovara:

"Video sam ga, ali u ovim situacijama igrači žele da budu okruženi svojim timom. Nemam želju da im smetam, da im se namećem. Mi smo dobri prijatelji, da je ovo veoma težak trenutak za njega, i treba imati potpuno razumevanje za njegovo stanje. Ne mislim da je pravi trenutak za mene da tražim da pričamo, tako da ne znam ništa više sada".

Kako na ovom turniru nemate fizioterapeuta u svom timu, kako planirate da vam se pomogne u slučaju potrebe?

"Na turniru imamo na raspolaganju odlične ATP-jeve fizioterapeute, doktore. Kao što sam rekao, sutra ćemo proveriti na magnetnoj rezonanci i videti da li postoji nešto ozbiljno na laktu, a zatim ćemo pokušati da to rešimo", prenosi nam Siner.

Šta je to Dimitrov radio tako dobro pa vam je bilo teško da mu parirate do momenta prekida meča?

"Pre svega, servirao je neverovatno dobro - veoma precizno, ali i brzo. Kombinovao je igru veoma dobro, miksovao udarce. Bilo je malo vetrovito, a on je iskoristio vetar na najbolji mogući način. Mogao sam da osetim da se izuzetno dobro pripremio za meč, a to još bolje izvodio. Igrao je odličan tenis do početka trećeg seta, kada se kroz zatvorio. Od tada se ništa nije preterano promenilo, bilo je nekoliko dobrih razmena, agresivne igre sa obe strane na početku trećeg seta", objašnjava svetski broj 1 i nastavlja:

"I pored rezultatskog zaostatka, pokušao sam da ostanem mentalno stabilan. Vratio sam se u meč na 5:4 u drugom setu, napravio brejk, ali je on onda opet ponovo proigrao, uzvratio još jednim brejkom. Pokazao je o kakvom sjajnom igraču se radi i zbog toga je sve ovo što mu se desilo istinski veoma nesrećno za njega. Želim mu najbrži oporavak!”

Uz pretpostavku da će sve biti u redu sa vašom povredom – šta biste rekli o vašem narednom protivniku, Benu Šeltonu?

"U meču protiv njega će biti izuzetno važno imati dobar ritern. Očigledno je takođe da je mnogo poboljšao igru sa osnovne linije, videli smo svi kako je dobro odigrao na Rolan Garosu u meču protiv Karlosa. On takođe zna kako da igra na svakoj podlozi, i prošle godine smo igrali i ovde. Biće to sigurno veoma težak meč, ne očekujem ništa lako u njemu za 2 dana. Ipak, trenutno moram da se usredsredim na neke druge stvari u naredna 2 dana, i nadam se da ću biti 100% spreman", ističe Siner.

