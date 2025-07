Dario Grgić: Živim za Železničar i celo Pančevo!

Kapiten Železničara Dario Grgić u intervjuu za klupski sajt Fkzeleznicar.rs i YouTube kanal govorio je o brojnim temama. Svojim počecima, dolasku u Pančevo, igranju u Srpskoj, Prvoj i Super ligi Srbije. Otkrio je kakav odnos ima prema mlađim igračima, da li je spreman za ulogu lidera i koji su mu ciljevi u predstojećoj sezoni.

Intervjuu prenosimo u celosti.

Za početak, Grgić se osvrnuo na svoj fudbalski put.

– Došao sam sa 13 godina u Čukarički i prošao sam maltene sve mlađe kategorije do seniorskog tima. Imao sam tu epizodu, tačnije polusezonu, u fudbalskom klubu BASK šest meseci, i mislim da mi je to mnogo pomoglo. Onda je usledio dolazak u Železničar, gde mi je sve bilo totalno nepoznato jer sam došao iz omladinskog fudbala u seniorski. To je ogromna razlika. Trebalo mi je dosta vremena da se prilagodim, ali eto, na kraju je sve ispalo kako treba – počeo je priču Grgić.

Bio si deo Železničara u Prvoj ligi Srbije, a zatim i u prethodne dve sezone u Superligi. Kada iz ove perspektive povučeš paralelu, kako je izgledao Železničar kada si došao, a kako izgleda danas?

– Meni je i u tom trenutku to delovalo kao jako lepa priča. Mi smo imali cilj odmah po mom dolasku u klub, nismo ga ostvarili te prve sezone, za malo nam je izbegao ulazak u Superligu. Ali eto, već sledeće sezone smo izborili ulazak, a plan kluba je bio da Železničar bude standardan superligaš narednih nekoliko godina. Mislim da sada, iz ove perspektive, klub napreduje iz godine u godinu sve više i više, i to se generalno vidi. Prošla sezona je bila dosta bolja od one prethodne, i mislim da će ova sezona, ako Bog da, biti i bolja od prošle.

Železničar polako, ali sigurno, postaje stabilan superligaš. Čeka vas treća sezona u najjačem rangu. Kako si ti generalno zadovoljan dosadašnjim periodom?

– Zadovoljan sam, iskreno, jer smo ispunili neke ciljeve kluba. Prošle godine nam je za malo izbegao plej-of, koji je bio cilj kluba od početka sezone, ali mislim da ni ta sezona nije bila loša. Klub je prodao 3-4 igrača, što je veliki iskorak u odnosu na godinu unazad. Nismo morali da strepimo do poslednjeg kola da li ćemo ostati ili ne – znalo se faktički 4-5 kola pred kraj da smo sigurno ostali, i smatram da je to uspeh. Za tako mali klub, da za dve godine napraviš klub i ekipu koja može da bude standardni superligaš narednih nekoliko godina, a da ti okosnica tima budu mladi igrači – mislim da je to za Železničar jako, jako dobra stvar i da može da se napravi mnogo dobra priča u klubu.

Sada smo u jeku priprema za novu sezonu ovde u Termama Čatež. Dovoljno vremena je prošlo od početka priprema da se sumiraju utisci. Kakvi su tvoji?

– Pripreme kao pripreme – svake su iste: teški treninzi, naporni… Ali mislim da je to sve sasvim normalno i da će ta forma koju stručni štab očekuje tek da dođe za koju nedelju. Ostalo je još dve nedelje do početka prvenstva, i mislim da oni to tempiraju da se tačno te prve nedelje prvenstva dođe do tog nivoa koji je potreban, jer nema potrebe sada da se nešto preterano radi na nekim detaljima – ovo su još uvek pripreme i ima vremena za sve to. Ali generalno mislim da se jako dobro radi i da smo ove utakmice što smo odigrali, odigrali sa korektnim protivnicima. Mislim da je i iz sve te tri utakmice stručni štab mogao da izvuče neke baš dobre detalje koje on traži od nas, i da je to neki put kojim oni hoće da mi idemo, i da će nam to doneti verovatno i dobre rezultate u sezoni.

Koliko si generalno zadovoljan uslovima ovde u Termama Čatež?

– Meni je ovo sve prelepo, mnogo volim Sloveniju i ovde su mi svake pripreme na kojima sam bio bile mnogo lepe. Mnogo je dobar vazduh, mnogo je dobra klima ovde, tereni su bili odlični. Hotel je vrhunski i mislim da imamo baš, baš dobre uslove. To je retko viđeno za srpski fudbal – mi imamo baš dobre uslove da se pripremimo dobro za sezonu.

Svedoci smo da nemate mnogo slobodnog vremena, ali kako ga ti koristiš?

– Odmaram uglavnom, zato što imamo dva treninga dnevno. Realno, nemaš šta drugo da radiš, sem da se odmaraš i pripremaš za taj drugi trening. Ali mislim da je to sve sasvim normalno i da bi tako svi trebalo da rade.

Hajdemo malo o timu. Ti si starosedelac, a nekoliko novih igrača je došlo u prethodnih 15 dana. Kako ih je tim prihvatio i kako se tebi čine na osnovu viđenog?

– Mislim da svake godine novi igrači budu dobro prihvaćeni, da tu nema neke razlike između nas i njih, i to je jako dobra stvar. Svi ti momci koji su došli, realno, ponašaju se kao da su tu već godinama, i to je dobra stvar za sve trenere. Mi njih ne razdvajamo po tome „ja sam dugo, ti si tek došao, pa sad se ne družimo“. Ne, to je kod nas sasvim korektno i mislim da su do sada svi pokazali da imaju kvalitet, zbog čega su i dovedeni ovde, i da mogu mnogo da napreduju u ovom sistemu koji mi igramo. Ali opet, i za to treba vreme, i tek će se pokazati. Pripreme su jedno, sezona je skroz nešto drugo, tako da sad nešto ne prognoziramo. Ali ako ostane ovako, mislim da će to biti super i da će se oni vrlo lako uklopiti i u naš sistem i u sistem lige, tako da mislim da nećemo imati problema s tim.

Rekao si da tim ne pravi razliku između starosedelaca i novajlija, ali novajlije ipak moraju da prođu tu inicijaciju kao što je pevanje pred timom?

– To su neke stvari koje podižu atmosferu u ekipi, mislim da je to jako lepo. Svi smo mi to prošli – ja kada sam došao i svaki naredni igrač koji je dolazio u klub prošao je to. Mislim da je to plus za ekipu i da može samo dobre stvari da donese. Malo se zbližimo kroz te sve stvari, i ja smatram da je to okej za tim.

Da li je dobra atmosfera zapravo ključ i osnova za dobre rezultate?

– Mislim da sve potiče iz svlačionice i generalno rezultat, po mom mišljenju, dolazi iz dobre grupe momaka, iz neke pozitivne energije iz svlačionice. Jer ako to nije iskreno među nama, i ako ne gledamo jedni na druge kao da smo porodica, mislim da tu ne može biti dobar rezultat. A kod nas godinama unazad, što se toga tiče, to je na vrhunskom nivou.

Plan kluba je da se oslanja na mlade igrače, i takva će situacija biti i u narednoj sezoni. U tu grupu mladih igrača spadaš i ti sa 22 godine, ali opet od tebe se očekuje da budeš lider. Jesi li spreman za takvu ulogu?

– Znate kako, mladi igrači su uvek nešto što je traženo, i meni je mnogo drago što je naš klub prepoznao to i da tako treba da se radi. Moraju da igraju dva bonus igrača, 2004. i mlađi. Mi ih imamo, hvala Bogu, oko deset, i to je jako dobra stvar za sve njih. Svi mogu da se nametnu da igraju, niko nije otpisan, svi će dobiti šansu, siguran sam u to. Iskreno, to što kažete da ja treba da budem lider – to se nikad ne zna. Lider sam sebe izbacuje, to što mi pričamo van terena, to je okej, ali na terenu mislim da će vreme pokazati ko će biti lider.