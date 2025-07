UŽAS NA EVROPSKOM PREVENSTVU: Reprezentacija Velsa doživela saobraćajku - trening otkazan

Fudbalerke potresene posle nesreće.

Autobus ženske reprezentacija Velsa imao je saobraćajnu nesreću u kojoj niko nije stradao, ali su igračice uznemirene i neće odraditi trening posle stresa koji su doživele.

Autobus u kojem su se nalazile fudbalerke doživeo je nesreću dok je putovao na trening pred ključnu utakmicu protiv Francuske na Evropskom prvenstvu 2025. godine u sredu uveče.

BREAKING: Wales women's team bus involved in crash on way to training as FAW make statementhttps://t.co/nCI0hapr6o