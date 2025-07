Bajramović: Sve je spremno za bokserski spektakl u Novom Pazaru

Novi Pazar postaje evropski centar boksa! Najbolji juniori i juniorke iz cele Evrope stigli su u ovaj grad koji je poznat po tome što je iznedrio brojne šampione plemenite veštine. Šampionat Starog kontineta zakazan je za period od 8. do 17. jula u hali “Pendik” koja će ugostiti preko 300 boksera i bokserki iz preko 20 zemalja u 13 težinskih kategorija.

“Sve je spremno za bokserski spektakl u Novom Pazaru. Bokseri i bokserke iz cele Evrope stigli su u naš grad 8. jula, sama svečana ceremonija otvaranja je zakazana za 10. jul u hali “Pendik” sa početkom od 12:30 časova, finalni mečevi su rezervisani za 16. jul. Ponosni smo što smo domaćini jednog ovakvog šampionata, posebno jer je reč o mladim snagama boksa. Rad sa mladima, njihovo usmeravanje u pravcu koji vodi ka kvalitetu, izgradnji prave ličnosti koja će kroz život ići sa jasnim ciljem i posvećenošću, koja će uvek biti hrabra i dostojanstvena to je nešto na čemu radimo i što je naša misija i vizija” – objašnjava potpredsednik Bokserskog saveza Srbije Adnan Bajramović.

Više od 1000 gostiju iz svih delova Evrope, kako boksera, tako i članova njihovih stručnih štabova, porodica, ali i poklonika plemenite veštine prodefilovaće Novim Pazarom u ovom periodu.

“Svi smeštajni kapaciteti u Novom Pazaru su popunjeni. Grad je pun života, ljudi se upoznaju, razmenjuju ideje, iskustva, sklapaju se nova prijateljstva. Evropsko prvenstvo u boksu za juniore 2025. donelo je kako Novom Pazaru tako i Srbiji jedno veliko druženje i radost, to je ono što nam svima nedostaje jer živimo u vremenu kada je telefon neprestano u rukama, kada su direktne i otvorene komunikacije među ljudima svedene na minimum, kada su ljudi otuđeni kroz tu povezanost preko elektronskih uređaja. Vreme je da se vratimo starim vrednostima, da se družimo, da gradimo prijateljstva pa i poslove i da to činimo uživo, još ako imamo i priliku da uživmo u velikom sportskom događaju gde su glavni akteri mladi sportisti, koji su budućnot sporta i velikih takmičenja, onda je to pun pogodak, a upravo to imamo sada u našem Novom Pazaru” – ističe Bajramović.

Reprezentaciju Srbije na EP za juniore i juniorke koji će se održati u Novom Pazaru čine: juniori (Pavle Popović 46 kg, Mario Petrovski 48 kg, Jovan Dimitrijević 50 kg, Teodor Josijević 52 kg, Mladen Stojanović 54 kg, Vuk Berklović 57 kg, Vukašin Nešić 60 kg, Tarik Rašljanin 63 kg, Vuk Čedić 66 kg, Andrija Trajković 70 kg, Zejd Gicić 80+ kg) i juniorke (Nataša Lukić 52kg, Jovana Damjanović 57kg, Jovana Devetaković 60 kg, Mirjana Mastilović 63 kg, Anđelina Miletić 70 kg) predvođeni selektorima Branislavom Jovičićem i Mirkom Ždralom.

Uz srpski tim konstantno će biti i treneri Zenko Mutić, Novica Ignjatović, Vito Martić, Stojan Knežević, Miodrag Radić, Petar Damjanović i Vojin Stanković.

Novi Pazar je ponosan domaćin i grad koji ima pet aktuelnih evropskih medalja.

“Tradicionalno imamo jaku školu boksa i ulažemo konstantno u razvoj plemenite veštine. Očekujemo da će tribine hale “Pendik” tokom Evropskog prvenstva za juniore i juniorke u boksu 2025. biti svakodnevno ispunjene do poslednjeg mesta. Pozivamo sve ljude koji vole sport, koji vole tu razmenu sportske energije i druženja da dođu da zajedno svi uživmo u onome što će nam prezentovati u ringu najbolji juniori Starog kontinenta” – zaključio je potpredsednik Bokserskog saveza Srbije Adnan Bajramović.

Autor: A.A.