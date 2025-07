DRAMA NA VIMBLDONU! Janik Siner se ne oseća najbolje, možda i preda meč

Ceo svet sa nestrpljenjem očekuje šta će se desiti sa Janikom Sinerom.

Broje se sati do četvrtfinalnog okršaja između Janika Sinera i Bena Šeltona, mnogi su zabrinuti za zdravlje italijanskog tenisera, tačnije za stanje njegovog desnog lakta.

- Jutros smo ga videli kako trenira zajedno sa svojim sunarodnikom Jakopom Vasamijem, noseći ozbiljnu zaštitu na pogođenom području. Da li je udarao forhendom jednako snažno kao inače? Ne baš, iako je razumljivo biti oprezan u takvoj situaciji. Kao što je pomenuto, za nekoliko sati, nadamo se da ćemo ga videti kako stupa na teren 1 na Vimbldonu, nadamo se bez ikakvih problema", piše puntodebreak.

Jannik Sinner's putting in the work ahead of his QF against Ben Shelton 😤#Wimbledon pic.twitter.com/BptZKSgfp6