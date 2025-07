Bokser (37) pronađen mrtav posle borbe: Policija pokrenula istragu, oglasila se i supruga

Policija Arizone pokušava da reši slučaj misteriozne smrti boksera Pedra Antonija Rodrigeza (37), koji je pronađen mrtav jutro posle borbe. Nakon što su njegove kolege primetile da ga nema i to prijavile policiji, otkriveno je da je bokser mrtav u hotelskoj sobi.

Rodrigez je imao dogovor da se nađe sa kolegama na večeri, ali se nije pojavio. Potom ga nije bilo i na mestu koje je bilo dogovoreno za okupljanje boksera koji kreću na aerodrom, ali kad se i tu nije pojavio, njegovim kolegama je postalo sumnjivo i nestanak su prijavili hotelskom osoblju. Odmah su nadležni uži u sobu u kojoj je bokser odseo i pronašli ga mrtvog.

