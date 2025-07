PREMINUO ČUVENI TRENER! Odlazak velikana i čoveka koji je ispisao istoriju košarke i napravio jedan od najmoćnijih tandema

Svetska košarka ostala je siromašnija zbog odlaska Frenka Lejdena legendarnog trenera Jute Džez.

Čuveni Frenk Lejden preminuo je u 93. godini, saopštila je NBA liga. Njega sjajno pamte stariji ljubitelji košarke kao trenera, a zatim i generalnog menadžera Jute Džez.

Ovim tužnim povodom oglasila je i NBA liga.

- NBA liga tuguje zbog smrti legende Jute Džez, Frenka Lejdena. Bio je nagrađivani trener i izuzetni košarkaški radnik. Njegov jedinstveni smisao za humor i iskrena dobrodušnost učinili su ga voljenim širom košarkaške zajednice. Iskreno saučešće upućujemo njegovoj porodici i organizaciji Jute Džez.

The NBA mourns the passing of Utah Jazz legend Frank Layden, an award-winning head coach and basketball executive. His unique sense of humor and genuine kindness made him a beloved figure around the game, including during his time as a WNBA head coach. We extend our heartfelt… pic.twitter.com/5Ts8FysUtI