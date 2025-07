ŠOK! Srbija bez petorice igrača na Evropskom prvenstvu

Prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, obratio se javnosti i dotakao jednog velikog problema, na konferenciji za medije na kojoj je pričao i selektor Svetislav Pešić.

Čović je otkrio kako će naša U20 selekcija na Evropsko prvenstvo otići bez petorice najboljih košarkaša, a da su za sve krivi agenti!

- Konkretno, naša U20 reprezentacija danas putuje u Grčku na Evropsko prvenstvo i to bez pet skoro najboljih igrača. Nemamo petorku. Ne ide Bogoljub Marković, ne ide Nikola Topić, ne ide Filip Jović, Asim Đulović koji je povređen i ne ide Mitar Bošnjaković. Nažalost, nismo dobili podršku od agenata i to moramo da menjamo u narednom periodu. Bošnjaković je mogao da igra i za reprezentaciju U19, koliko se sećam, on je bio nekadašnji kapiten - rekao je Čović.

Naša U19 selekcija na Svetskom prvenstvu završila je na devetom mestu, te je ovaj problem nešto na čemu će definitivno morati da se radi.

