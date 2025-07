ŠOK U LONDONU! Arina Sabalenka ispala sa Vimbldona: Amerikanka posle drame izborila finale

Beloruska teniserka Arina Sabalenka nije uspela da se plasira u finale Vimbldona.

Bolja od nje posle tri seta bila je Amerikanka Amanda Anisimova sa 6:4, 4:6, 6:4.

Kao i na prethodnom meču mučila se Sabalenka u prvom setu da nađe pravi ritam. I dok je ona tražila slabe tačke, protivnica je u samoj završnici, posle duge razmene poena uspela da napravi brejk u poslednjem gemu i uzdrma prvu teniserku na WTA listi.

Znala je Arina da mora mnogo agresivnije u nastavku, te u sedmom gemu dugog seta dolazi do brejk prilike koju i koristi. Međutim, Anisimova pokazuje da nije tek tako stigla do same završnice turnira već stavlja na muke Beloruskinju koja ipak uspeva da osvoji set.

Odlučujući set doneo je novu dramu. Razmena brejkova na startu, a onda i potpuna dominacija Amerikanke koja će po prvi put igrati finale grend slema u Londonu.

Borba za trofej je na programu u subotu, a protivnica će joj biti bolja iz duela Benčić - Švjontek.

Autor: D.B.