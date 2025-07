OTAC UBIO ĆERKU TENISERKU NA JEZIV NAČIN: Razlog će vam zalediti krv u žilama, cela planeta u šoku (FOTO)

Užasne vesti stižu nam iz Indije gde je Dipak Jadav (49) ubio svoju ćerku, 25-godišnju teniserku Radiku Jadav. Motiv će vam zalediti krv u žilama.

Horor vesti stigle su nam iz Indije. Radika Jadav (25) preminula je pošto je njen otac Dipak (49) upucao iz vatrenog oružja dok je spremala doručak u kući u Gurugramu, nedaleko od Delihja.

Jeziv incident desio se u sredu ujutru kada je Dipak ispalio pet metaka iz svog revolvera u nesrećnu Radiku, a razlog će vam zalediti krv u žilama.

Naime, kako navode tamošnji mediji, Dipak nije mogao da trpi ismevanja od strane komšija koji su ga ponižavali kako živi od uspeha svoje ćerke. Čitava zemlja ostala je u šoku, a policija tvrdi da je Dipak Jadav priznao ubistvo, tvrdeći da je bio depresivan i posramljen jer su ga komšije ismevale zbog načina na koji živi.

Mladu sportistkinju su u bolnicu odveli njen ujak i rođak, ali su lekari po dolasku proglasili mrtvom.

Takođe, Dipak i Radika su se, prema istražiteljima, neposredno uoči pucnjave žestoko posvađali jer je on nju molio da zatvori tenisku akademiju koju je pokrenula, ali ona je odbila da popusti.

Radikin ujak, Kuldip, koji živi u prizemlju zgrade, čuo je pucanj i potrčao uz stepenice gde je našao telo kako leži u lokvi krvi.

🚨 Gurugram Tennis Player Murder Case



🎾 Radhika (25), a tennis player and academy owner from Sector 57, was shot dead by her father, Deepak (49) — now under arrest.



🔫 She was shot three times.

👮‍♂️ Her father confessed — he was against her running the academy, says Police PRO… pic.twitter.com/eIMLvJYree