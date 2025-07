UMRO JE 4 PUTA! PRAVO JE ČUDO KAKO JE ŽIV: Potresna ispovest nekadašnjeg MMA šampiona

Teška sudbina zadesila je nekadašnjeg UFC šampiona u veler kategoriji Bena Askrena.

Poslednjih godina Amerikanac Ben Askren prolazi kroz najtežu borbu svog života, onu za vlastito zdravlje. Pre nekoliko meseci završio je bolnici zbog teške infekcije, sa ozbiljnom upalom pluća.

Njegovo stanje se toliko pogoršalo, da mu je život visio o koncu. Ben Askren podvrgnut je dvostrukoj transplantaciji pluća i određeno vreme bio je u indukovanoj komi. Ponovo mora da uči da hoda i koristi osnovne funkcije tela.

U videu objavljenom na Instagramu u sredu, Ben Askren (40) rekao je da "nema pojma šta se dogodilo" od 28. maja do 2. jula i da je period od mesec dana sastavio tek kroz lični dnevnik svoje supruge Ejmi.



- To je kao film. Smešno je. Dakle, umro sam samo četiri puta, gde bi otkucaj stao na oko 20 sekundi. To nije idealno. Mislim da vi to ne znate. Ali dobio sam dvostruku transplantaciju pluća. Uspeo sam da pređem preko toga, dobijajući dosta snage - rekao je Askren otkrivši da je smršao na 72 kilograma od kraja maja, izgubivši 22 kilograma tokom perioda od 45 dana.

Od kada se vratio svesti, Askren je rekao da je preplavljen "izlivom ljubavi" svojih pristalica.

- Motivisaniji sam nego ikad da nastavim da uzvraćam i da radim šta mogu i da pomognem koliko mogu. Volim vas. Cenim vas. Ovo je bilo teško, ne samo meni, već celoj mojoj porodici i mojoj bliskoj zajednici. Zato cenim sve. Nadam se da cenite ovu vest. I kao što sam rekao, nekada kasnije, možda ćemo Ejmi i ja moći malo detaljnije da objasnimo sve.

Askrenova supruga je obaveštavala njegove fanove o njegovom stanju, tražeći misli i molitve usput. Krajem juna, otkrila je da je pronađen donor za novi set pluća i da je Askren uspešno podvrgnut transplantaciji.

Ben Askren ima MMA rekord od 19-2 tokom svoje karijere, uključujući titule u dve jake federacije, Belatoru i ONE-u. Imao je veoma kratku UFC karijeru, sa skorom 1-2 pre nego što se povukao iz promocije 2019. godine. Askren je takođe bio član američkog rvačkog tima na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine.

Autor: S.M.