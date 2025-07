PREMINULA LEGENDARNA JUGOSLOVENSKA KOŠARKAŠICA: Bila je vicešampion sveta, čuvena Razija Mujanović se oprostila teškim rečima

Jedna od najboljih košarkašica koje je Bosna i Hercegovina ikada imala, Tima Džebo, preminula je u 61. godini života nakon duge borbe sa teškom bolešću.

Vest o njenoj smrti potvrdila je njena prijateljica i bivša saigračica Merhunisa Omerović, baš kao i Razija Mujanović.

- Tima Džebo (1963 - 2025) Danas moje srce nosi tugu koju je teško pretočiti u riječi. Otišla je naša Tima Džebo – moja draga drugarica, saborac s parketa i prijateljica i izvan sportskih linija.Tima nije bila samo vrhunska košarkašica, već i žena ogromnog srca – uvijek nasmijana, spremna da pomogne, da bodri, da zagrli kad je najteže. Igrale smo zajedno, borile se rame uz rame za reprezentaciju, za našu zemlju. Ali ono što nas je povezivalo bilo je više od sporta – to je bilo pravo prijateljstvo, iskreno, duboko i trajno.Kada sam trebala preuzeti nagradu povodom ulaska u FIBA Hall of Fame, nije bilo dileme ko će biti moja pratnja i podrška na tom putu. Najbolji skok-šut bivše Jugoslavije. Imamo toliko uspomena – lijepih i manje lijepih – imamo toliko trofeja i pobjeda koje su ušle u historiju. To nam niko ne može uzeti.Njen osmijeh, duh i energija ostaju sa mnom, sa svima nama koji smo je imali čast poznavati.Neka ti je lahka zemlja bosanska, draga drugarice.Inna Lillahi ve inna ilejhi radži’un – Svi smo Allahovi i svi se Njemu vraćamo - napisala je ona.

Džebo, rođena u Olovu, ostavila je dubok trag u jugoslovenskoj i bosanskohercegovačkoj košarci. Kao član reprezentacije Jugoslavije, osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 1990. godine u Maleziji, a tri godine kasnije donela je zlato Bosni i Hercegovini na Mediteranskim igrama u Francuskoj.

Informacije o vremenu i mestu dženaze biće saopštene naknadno.

Autor: S.M.