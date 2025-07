Crvena zvezda i zvanično dovela novog igrača!

Košarkaški klub Crvena zvezda ozvaničio je novo pojačanje za predstojeću sezonu – redove crveno-belih pojačao je jedan od najtalentovanijih evropskih bekova rođenih 2006. godine, Ognjen Radošić.

Mladi reprezentativac Srbije, koji je prošle sezone već beležio značajan učinak u dresu Igokee u ABA ligi, dolazi kao izuzetno perspektivan košarkaš sa zapaženim iskustvom uprkos tome što ima samo 19 godina. Radošić je ponikao u KK Beko, a zatim nastupao za Vizuru, pre nego što je četiri sezone proveo u Igokei, gde je načinio prve ozbiljne korake u seniorskoj konkurenciji.

U dresu juniorske ekipe Igokee bio je kapiten, a posebno se istakao u finalu FIBA Lige šampiona za mlade, kada je postigao 26 poena i predvodio svoj tim do trofeja.

Crveno-beli su izrazili zadovoljstvo što je jedan ovakav talenat odlučio da im se priključi, uz zvanično saopštenje:

Нови члан нашег клуба је један од најталентованијих играча у свом годишту у Европи Огњен Радошић.



Стиже у наш клуб као један од најперспективнијих кошаркаша на бековским позицијама, и играч који је већ ове сезоне показао да иако има само 19 година може да даје допринос на… pic.twitter.com/dFPmuFt1Ao — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 13. јул 2025.

- Novi član našeg kluba je jedan od najtalentovanijih igrača u svom godištu u Evropi – Ognjen Radošić. Stiže u naš klub kao jedan od najperspektivnijih košarkaša na bekovskim pozicijama, i igrač koji je već ove sezone pokazao da, iako ima samo 19 godina, može da daje doprinos na najvišoj sceni u utakmicama ABA lige, gde je u više navrata imao dvocifren učinak. (...) Klub ovom prilikom iskazuje i veliko zadovoljstvo jer je Ognjen pokazao veliku želju da već ovog leta obuče crveno-beli dres i postane košarkaš KK Crvena zvezda Meridianbet. Welcome to Red and White Family, Ognjen - stoji u oibjavi kluba.

Autor: S.M.