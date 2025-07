I KAMEN BI ZAPLAKAO! PRVA UTAKMICA LIVERPULA POSLE ŽOTINE SMRTI: Ceo stadion peva u čast tragično stradalog fudbalera (VIDEO)

Fudbaleri i navijači Liverpula i Prestona odali su počast Diogu Žoti i njegovom bratu Andreu Silvi.

Fudbaleri Liverpula gostuju Prestonu u jednoj od brojnih pripremnih utakmica za novu sezonu.

Međutim, duel a "Dipdejl" stadionu je poseban. Poseban iz razloga što je prvi posle tragične smrti fudbalera "Redsa" Dioga Žote.

Uoči meča odata je počast portugalskom fudbaleru i njegovom bratu Andreu Silvi.

Momento arrepiante no Deepdale 🥺



Todo o estádio em uníssono canta o You’ll Never Walk Alone em homenagem a Diogo Jota e André Silva ❤️#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Preston #Liverpool pic.twitter.com/QOpTesXRXo — sport tv (@sporttvportugal) 13. јул 2025.

Klaudija Rouz Megvajer, supruga nekadašnjeg igrača Prestona i velikog navijača Liverpula Šona Megvajera, otpevala je pesmu ‘Can’t Help Falling In Love’, nakon čega je intonirana Liverpulova himna ‘You’ll Never Walk Alone’, koju je pevao ceo stadion.

Za to vreme kapiten Prestona Ben Vajtman položio je venac ispred dela tribine na kome su smešteni navijači Liverpula.

Na svim reklamnim panoima oko stadiona su istaknute fotografije Dioga Žote i Andrea Silve, a igrači oba tima nose crni flor.

Autor: Marija Radić