TUČA PO ZAVRŠETKU FINALA SVETSKOG KLUPSKOG PRVENSTVA: Trener PSŽ-a nasrnuo na fudbalera Čelsija (FOTO+VIDEO)

Finale Svetskog klupskog prvenstva između Čelsija i Pari Sen Žermena dobilo je svoje treće poluvreme.

Nakon utakmice u kojoj je Čelsi deklasirao šampiona Evrope 3:0, usledile su nemile scene.

There’s no way Luis Enrique just tried to choke João Pedro… horrible look for PSG and the manager pic.twitter.com/Ielft2efAO

Usledila je tuča većine fudbalera oba tima, a tu se našao i trener francuske ekipe Luis Enrike.

Luis Enrique appeared to hit Joao Pedro in the face as PSG and Chelsea got into it after the final. pic.twitter.com/7C2a0Dpujp