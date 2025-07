Predsednik KSS Nebojša Čović istakao je jutros, govoreći za TV Pink, da je zajedno sa selektorom Pešićem napravio detaljan plan KSS za narednu sezonu, ali da pojedini klubovi, zbog pritiska i ucena, nisu došli na sastanak.

ABA LIGA

ABA liga je krenula od 2000-te godine, i tada je postojao interes Srbije za to, jer je naša liga imala problema.

2015. godine je izražena rekonstrukcija ABA loge, koja se sada igra. nama je ABA liga poslužila da razvijemo naše košarkaške centre. Setite se, 1995. naša liga je brojala 32 kluba. Ja sam tada bio predsednikk, i tada sam sa Nebojšom Popovićem izvršio rekonstrukciju, kada smo napravili Ljubavinston ligu. I sada imamo trenutak u kome se gubi naša baza. Naše selekcije, reprezentativne imaju relativno lošije rezultate. Skratio se prostor za naše mlade igrače - rekao je on.

KSS je pomogla da se jedan broj igrača animira. U 19 koja je sad završila svetsko prvenstvo, 16 njih je bilo iz KLS, od 19 igrača... Od 12 koji su bili roster, 11 je bilo iz KSS, objasnio je Čović.

- Moramo da pojačamo KLS i pojačamo našu ligu na taj način. Nije nama cilj da zabranjujemo da neko ne igra, imamo dva modela... Ako je tranzicioni period 2025/2026, mi imamo 16 klubova u KLS i 6 klubova u ABA ligi. Izuzimamo Zvezdu i Partizan, i cilj je da se ovih 4 pridruže u ovih 16 klubova. I na taj način su se oni priključili narednoj sezoni... - naveo je Čović.

OPSTRUKCIJA

- Zašto da se Igokea ne pridruži? Tu ligu čini 12 klubova... Profesionalnom nacionalnom ligom se bave klubovi, a ne KSS. Ljudi misle da mi to radimo... Ja nikada nisam imao želju da kontrolišem ligu. Nismo imali sudije i ostale stvari. Anomalije se dešavaju, i oni koji napadaju, diskredituju uložen rad, na taj način pričaju o sebi... - rekao je Čović.

- Kada sam došao sa novom ekipom, nismo imali materijala, ali smo seli, radili i napravili projekat, i dali ga na javnu raspravu. Poslali smo ga klubovima. Pre neki dan smo zakazali sastanak, i izvršena je opstrukcija. Od 22 kluba, došlo je njih 9. Izvršen je pritisak na klubove, na ružan i opasan način, koji može da dovede do problema. Pretili su klubovima da će ostati bez finansija. Pešić i ja smo imali sastanak sa Vučićem, sa njim smo prošli ceo plan, dobili smo podršku. Ja tim ljudima danas neću pominjati imena, ali je sve snimljeno. Pozivali su se na njega, ali to sa njim nema veze. To se radilo i ranije, znate ono "Rekao Tito" - dodao je potom.

Ako klubovi hoće, u redu, a ako ne, i to je u redu, dodao je Čović.

- Ako nešto ne uradimo, u narednih 4,5, godina, naša košarka će propasti - rekao je Čović.

Autor: D.B.