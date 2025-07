'NEKI JEDVA ČEKAJU' Čović otkrio da li će Jokić igrati na Eurobasketu i da li Pešić ostaje posle Rige

Sve više nam se bliži početak Evropskog prvenstva u košarci, koje se ovog leta održava u Rigi. Srbija i dalje nije izašla sa spiskom igrača na koje će moći da računa za narednu akciju.

O aktuelnim temama je u intervjuu za "Informer" razgovarao i predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, koji se pre svega dotakao teme koja sve zanima - da li će Nikola Jokić igrati na Eurobasketu?

- Meni je drago to što je gospodin Kusturica rekao, ali to vam je onaj sindrom argumenta autoriteta. Mada, razumem to pozitivno, on ima želju da budemo kompletni. Videćemo, nadam se da će sve biti u redu. Znate, košarka je sport koji se igra sa loptom, kao i mnogi drugi sportovi, onda dok god imate posla sa loptom koja je okrugla, niko ne može ništa da vam garantuje. Nijedan rezultat. Što se tiče učešća pojedinaca, važno je da budemo zdravi, pa mislim da ćemo se svi okupiti i na tome intenzivno radi i selektor Pešić i Košarkaški savez Srbije - poručio je Čović.

Ono što širu javnost takođe zanima je i to da li ćemo Svetislava Pešića gledati na klupi reprezentacije Srbije i nakon ovogodišnjeg Evropskog prvenstva.

- Pešić ima ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije do kraja Evropskog prvenstva, a to je septembar 2025. godine. Taj ugovor je potpisan kada sam došao na čelo Saveza posle 1. oktobra 2024. godine. Nakon toga, videćemo. Rekli ste da ga vole. I ja mislim da ga većina voli i da većina košarkaških ljudi i šire podržava ovo što radimo u Košarkaškom savezu Srbije koji smo stabilizovali. Ne zaboravite, KSS je bio u velikim gubicima, iznad visine kapitala, ali sada je to dosta stabilizovano.

Nije zadovoljan Čović činjenicom da postoje ljudi koji žele loše košarkaškoj reprezentaciji Srbije na predstojećem Eurobasketu.

- Međutim, nažalost postoje ljudi koji bi jedva čekali da se dogodi loš rezultat u Letoniji da bi mogli da nastave svoje napade i na selektora i na Košarkaški savez Srbija i to je nama dodatna motivacija da radimo posao onako kako treba. A, vi kao mediji i kao istraživački novinari ćete analizirati ko je šta i kada uradio i konkretno ostavio u košarci. Mnogi mogu da pričaju, s tim što u mnogim pričama ne razlikuju mali fudbal od košarke, ali dobro - istakao je Čović .

Autor: D.B.