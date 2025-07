OTAC DIOGA ŽOTE KROZ SUZE OTKRIO KAKAV JE BIO NJEGOV SIN! Nek svi znaju koliko je bio skroman: 'Živeli smo na minimalcu, a on...' (VIDEO)

Portugal, Liverpul i ceo fudbalski svet i dalje je u velikom šoku zbog tragične smrti fudbalera Dioga Žote.

Posle stravične saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubili Žota i njegov brat Andre Silva, braća su sahranjena u rodnom gradu Gondomaru u Portugalu.

U periodu kada je trebalo da slavi sinovljeve sportske uspehe, Diogov otac Žoakim ga je ispratio na večni počinak.

- Bili smo radnici u fabrici, nismo zarađivali mnogo više od minimalca i nikada nismo krili svoja ograničenja od naše dece - rekao je ponosan i dirnut Žoakim za Maisfutbol 2020. godine.

Dodao je da nije bilo lako podržavati oba dečaka u njihovoj težnji da igraju fudbal - ali Diogova skromnost i razumevanje za nevolju njegovih roditelja bili neverovatni.

- Diogo nam nikada nije ništa tražio. Nikada nam nije tražio, niti rekao da bi želeo da ima brendirane fudbalske kopačke. Znao je da to nije moguće, već je imao osećaj za to. Zato zna kako da ceni stvari, da ceni život - rekao je Žoakim.

Kao tinejdžer, dodao je, Žota nije pratio svoje prijatelje u odlasku na skupe večere ili noćne izlaske. Roditelji su skupili novac i kupili mu PlayStation, a on je svoje vreme delio između fudbala tokom dana i igranja igrica noću.

- Nikada ništa nije tražio - zaključio je još jednom je Žoakim.

DETALJI NESREĆE

Podsetimo, Diogo Žota i njegov brat Andre Silva stradali su u jezivoj saobraćajnoj nesreći, a više detalja otkrila je španska policija.

- Saobraćajna nesreća se dogodila u 00.30 časova na 65. kilometru autoputa A52 u okrugu Sernadilja, Zamora. Jedno vozilo je skrenulo sa puta i sve ukazuje na to da je došlo do pucanja gume prilikom preticanja. Kao rezultat saobraćajne nesreće, automobil se zapalio i obe osobe koje su se u njemu nalazile su poginule. Čekaju se forenzički izveštaji, a jedan od poginulih je identifikovan kao Diogo Žota, fudbaler Liverpula, kao i njegov brat Andre Felipe - stoji u saopštenju španske policije.

Prema prvim nalazima forenzičara, sumnjalo se da je pukla guma na luksuznom automobilu koji može da razvije i do 320 km/h, dok su pokušavali da obiđu drugo vozilo. Automobil je tada sleteo sa puta, prevrnuo se i zapalio, a plamen je zahvatio i okolnu vegetaciju.

PREOKRET U ISTRAZI

Jedan kamiondžija naleteo je na Žotin auto svega nekoliko minuta posle tragedije i sada je, u emotivnoj ispovesti koju je snimio, otkrio istinu i istakao kako smatra da Diogo i njegov brat nisu prekoračili dozvoljenu brzinu.

- Nisu vozili brzo. Imam čistu savest. Znam šta sam video te noći - poručio je Žoze Azevedo, koji svakodnevno vozi tom deonicom puta A-52 kod mesta Cernadilja, nedaleko od granice Portugala i Španije:

- Snimio sam trenutak nesreće, stao, pokušao da pomognem… ali nažalost, nisam mogao ništa da uradim. Želim da porodica zna da su vozili normalno. Video sam marku i boju automobila, sve savršeno jasno. Taj put je užasan, mračan i vrlo opasan.



Njegov iskaz ne slaže se sa izveštajem koji je policija dala, te se ovo može smatrati preokretom u istrazi.

OGROMAN GUBITAK

Diogo Žota i njegova dugogodišnja devojka Rute Kardozo venčali su se desetak dana pre tragedije, pa je on iza sebe ostavio suprugu, ali i troje dece.

Sudbina se na stravičan način poigrala sa Žotom koji je bio primoran da putuje automobilom jer su mu doktori zabranili let avionom, pošto je nedavno imao operaciju na plućima.

Zbog toga je Žota sa bratom krenuo put Santandera, kako bi uhvatili trajekt na putu ka Engleskoj.

Portugalski novinar Viktor Pinto rekao je za lokalnu televiziju da je Žota nekada putovao automobilom zbog problema sa plućima.

- Diogo je nekada birao da putuje drumom, jer je imao neke plućne tegobe, ništa ozbiljno, a kao što znamo, postoji trajekt koji povezuje jug Engleske sa španskom regijom Kantabrija. Informacije koje imamo je da je trebalo da uzme trajekt do Santandera, što znači da nije bilo baš putovanje kolima od Engleske do Portugala - rekao je on.

Autor: D.B.