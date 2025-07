NOVA TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Bivši šampion sveta UMRO U HOTELSKOJ SOBI

Poznati tajvanski igrač Čang Jung-Lin iznenada je preminuo u 40. godini tokom boravka u hotelu u Indoneziji, gde je učestvovao na međunarodnom turniru, prenose vijetnamski mediji.

Šok je veći jer je samo nekoliko sati pre smrti nastupio na turniru, savladao protivnika Tomija sa 2:0 i obezbedio plasman u šesnaestinu finala.

Nedugo potom, pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi....

Rest in peace, Chang Jung-Lin 🖤

Sad news in the pool world today 😢 Our condolences go out to his family & friends.

Rest in peace Chang Jung-Lin. 🙏 #RIP pic.twitter.com/3Zw2XxEjVo