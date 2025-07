Zejd Gicić osvojio bronzu na juniorskom EUBC prvenstvu Evrope u Novom Pazaru

Reprezentativac Srbije u polufinalu teške kategorije (+80 kg) poražen na poene posle tri runde od takmičarski daleko iskusnijeg Bogdana Smolkina iz Rusije.

Mlađani Gicić osvetlao je obraz sugrađana u Novom Pazaru i opravdao status reprezentativca Srbije osvajanjem bronzane medalje. Uprkos porazu, ostavio je odličan utisak u ringu, i posle tri runde viteški dočekao kraj borbe protiv jednog od najboljih boraca EUBC šampionata Evrope u Novom Pazaru.

Srbija ima pet osvojenih bronzi na EP u Novom Pazaru. Pored Gicića, bronzanim odličjima su se okitile četiri devojke: Jovana Damjanović (do 57 kg), Jovana Devetaković (do 60 kg), Mirjana Mastilović (do 63 kg) i Anđelina Miletić (do 70 kg).

U sredu, poslednjeg takmičarskog dana Šampionata, imaćemo trojicu boraca za zlatne medalje: Pavla Popovića (do 46 kg), Tarika Rašljanina (do 63 kg) i Andriju Trajkovića (do 70 kg).

Autor: Pink.rs