BRUKA I SRAMOTA! Janik Siner 'nagrađen' a nju brutalno kaznili

Dvostruki aršini u "belom sportu" je nešto sa čim se svakodnevno susrećemo.

Naime, britanska teniserka Tara Mur suspendovana je na četiri godine zbog dopinga, nakon što je pre 18 meseci bila oslobođena optužbi.

Sud za sportsku arbitražu je podržao žalbu Međunarodne teniske agencije za integritet, a četvorogodišnja suspenzija će biti umanjena za 19 meseci koje je Mur već "odradila".

Inače, Mur je prvobitno bila suspendovana u maju 2022. godine, u trenutku kada je bila prva dubl igračica sveta, nakon što je utvrđeno da je bila pozitivna na anaboličke steroide tokom turnira u Bogoti.

U decembru 2023. godine je nezavisno telo utvrdilo da je meso koje je Mur pojela krivo za pozitivan rezultat, te je oslobodilo krivice.

