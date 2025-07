DETONACIJA! VASA MICIĆ IMA NOVI KLUB?! Srbin prelomio, igraće u crveno-belom dresu i potpisaće jedan od najvećih ugovora u istoriji Evrolige!

Vasilije Micić postaće novi košarkaš Hapoela, preneo je Eurohoops.

Vasilije Micić ima novi klub, tako tvrdi poznati košarkaški portal Eurohoops.

Prema njihovim informacijama, Micić će naredne tri sezone igrati za Hapoel iz Tel Aviva i postaće jedan od najplaćenijih košarkaša u istoriji Evrolige.

Eurohoops tvrdi kako Micić potpisuje trogodišnji ugovor i kako će uzeti ogroman novac, ali o tačnim ciframa se ne priča.

Per Eurohoops sources Vasilje Micic has decided to continue his career by signing a three-year deal with Hapoel Tel Aviv, making him one of the highest paid players in #euroleague history.



More on @Eurohoopsnet