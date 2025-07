RAŠLJANIN, POPOVIĆ I TRAJKOVIĆ ZA ZLATO! Mogu li doneti novu veliku radost Srbiji?

Evropsko prvenstvo za juniorke i juniore u boksu 2025. čiji su domaćini bili Grad Novi Pazar i Srbija ušlo je u samu završnicu. Poslednji dan takmičenja donosi nam finala u muškoj konkurenciji u hali „Pendik“ u 13 težinskih kategorija.

Boje Srbije u finalu braniće tri mlada asa: Pavle Popović u kategoriji do 46kg, Tarik Rašljanin u kategoriji do 63kg i Andrija Trajković u kategoriji do 70kg.

Prvi u ring od srpskih boksera u 19:00 časova, u prvom meču druge sesije poslednjeg dana takmičenja u Novom Pazaru izaći će Popović i odmeriti snage sa predstavnikom Jermenije Surenom Bablumjanom. Četvrti meč od 19:00 časova boksovaće naš Tarik protiv Rusa Maksima Soboleva, a po završetku ovog susreta sledi još jedna borba između reprezentativaca Srbije i Rusije, Trajkovića protiv Kirila Minakova.

Srbija je na šampionatu Starog kontinenta u juniorskoj konkurenciji u hali „Pendik“ do sada osvojila pet bronzi koje su iskovale četiri devojke: Jovana Devetaković, Mirjana Mastilović, Anđelina Miletić i Jovana Damjanović i junior Zejd Gicić.

Reprezentaciju Srbije na EP za juniore i juniorke u Novom Pazaru činili su: juniori (Pavle Popović 46 kg, Mario Petrovski 48 kg, Jovan Dimitrijević 50 kg, Teodor Josijević 52 kg, Mladen Stojanović 54 kg, Vuk Berklović 57 kg, Vukašin Nešić 60 kg, Tarik Rašljanin 63 kg, Vuk Čedić 66 kg, Andrija Trajković 70 kg, Zejd Gicić 80+ kg) i juniorke (Nataša Lukić 52kg, Jovana Damjanović 57kg, Jovana Devetaković 60 kg, Mirjana Mastilović 63 kg, Anđelina Miletić 70 kg) predvođeni selektorima Branislavom Jovičićem i Mirkom Ždralom.

Uz srpski tim konstantno su bili i treneri Zenko Mutić, Novica Ignjatović, Vito Martić, Stojan Knežević, Miodrag Radić, Petar Damjanović i Vojin Stanković.

Autor: A.A.