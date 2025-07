NIK KIRJOS SE OGLASIO ZBOG NOVAKA I ZABRINUO ĐOKOVIĆEVE NAVIJAČE! Prvi put ga video ovakvog, pa otkrio detalje razgovora: Ponavljao je samo jedno...

Nik Kirjos važi za jednog od najkontroverznijih tenisera u istoriji ovog sporta, ali je i veliki prijatelj Novaka Đokovića.

Gostujući u podkastu "All on The Table", koji vodi čuveni trener Patrik Muratoglu, Kirjos je podelio detalje privatnog razgovora sa Novakom, vođenog u svlačionici tokom turnira u Indijan Velsu ove godine.

- Pitao sam ga: "Zašto još uvek igraš?" A on mi samo kaže: "Ne znam." Bio sam u fazonu: "A porodica, deca?" Opet je rekao: "Ne znam" - otkrio je Kirjos.

Ovaj razgovor može da zabrine Novakove navijače jer je Australijanac rekao kako Đokovića nikada nije video ovakvog, a retko je i da srpski teniser ponavlja samo jedan odgovor kada mu se postavljaju pitanja. Posebno ako je to odgovor "ne znam"...

- Mislim da mu jako nedostaje porodica. Ne vidim ga da igra još godinu dana, pogotovo kad više ne osvaja slemove - dodao je Kirjos, a na njegove reči nadovezao se Muratoglu:

- Teško je pronaći motivaciju kad si već sve osvojio. On je najbolji svih vremena.

Autor: Iva Besarabić