Fudbaleri Partizana igraju večeras protiv AEK Larnake u kvalifikacijama za Liga Evrope

Fudbaleri Partizana igraju večeras od 21 čas revanš meč prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv AEK Larnake.

AEK će utakmicu početi sa prednošću od jednog gola, pošto je prošlog četvrtka na Kipru pobedio rezultatom 1:0 golom Enca Kabrera u 67. minutu.

Argentinac zbog povrede nije ni doputovao u Beograd pa neće igrati večeras.

Trener Partizana Srđan Blagojević je u najavi meča rekao da njegova ekipa može do drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Ova utakmica će biti značajno drugačija od one u Larnaki, pre svega zbog razlike u temperaturi, ali i zbog činjenice da ćemo mi imati snažnu podršku sa tribina, čuli smo da je prodat veliki broj ulaznica i to će nam biti vetar u leđa. Očekujem i promenu u kvalitetu naše igre, sigurno ćemo biti bolji od onoga što smo bili tada. To je preduslov da prođemo. Moramo da budemo hrabriji, drčniji, sa više koncentracije što se tiče taktike da bismo prošli dalje", rekao je Blagojević na jučerašnjoj konferenciji za medije.

Pobednik dvomeča između kiparskog i srpskog kluba će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv boljeg iz duela Sabah (Azerbejdžan) - Celje (Slovenija), gde su Slovenci u prvom meču kao gosti pobedili rezultatom 3:2, a večeras su domaćini. Poraženi iz dvomeča AEK - Partizan će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv ukrajinske Oleksandrije.