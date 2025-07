Hit! Jokić izazvao neviđenu pometnju u Kini: Scene sa aerodroma šokirale svet (VIDEO)

Nikola Jokić, trostruki MVP i zvezda Denver Nagetsa, stigao je u Kinu, gde će ekipa iz Kolorada odraditi pripreme za novu sezonu. Kineska turneja traje od 17. do 21. jula, a Nagetsi će igrati u nekoliko velikih gradova: Peking, Guangdžou, Fošan, Šenžen, Čengdu i Šiđijažuang.

Već po sletanju u Guangdžou Bajun, najveći grad južne Kine, srpskog asa dočekala je prava euforija.

Hiljade navijača okupile su se na aerodromu, noseći Jokićeve dresove, fotografije, pa čak i patike sa motivima 'Pepa Praseta', koje su postale njegov zaštitni znak.

𝑯𝒆𝒍𝒍𝒐 𝙅𝙤𝙠𝙞ć ❤️🥰

🎥Follow us for exclusive updates and behind-the-scenes moments from Jokic’s China Tour — you won’t want to miss this!😎 pic.twitter.com/36i6BgOqmL — 361Sport_Official (@361sport_global) 17. јул 2025.

Dok je Jokić pokušavao da se probije do izlaza, hodnicima aerodroma odjekivalo je samo jedno ime: „Nikola, Nikola!“.

𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨! 𝐌𝐕𝐏 𝐡𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 🇨🇳

Jokic touches down in Guangzhou !🛬🔥

Let the madness begin 🤯👀💥

🎥Follow us for exclusive updates and behind-the-scenes moments from Jokic’s China Tour — you won’t want to miss this!😎 pic.twitter.com/utHzeLACTx — 361Sport_Official (@361sport_global) 17. јул 2025.

Navijači su snimali svaki njegov pokret, mnogi su bili i te kako kreativni, a zanimljivo na aerodromu se pojavila i posebna delegacija kako bi dočekala najveću zvezdu Denvera.

Nikola Jokić arrived at Guangzhou Baiyun Airport, beginning his five-day tour in China. pic.twitter.com/WG0y90e5Mt — Discover Shanxi (@sxrbggpp) 16. јул 2025.

S obzirom na to da će Nagetsi u Kini provesti pet dana, nema sumnje da će Jokić i saigrači biti u centru pažnje gde god da se pojave.

The best thing about this visit is that everyone will be able to take a 📸 without standing on their toes 😀#JokicInChina #361 🫶🏀🏀🏀 pic.twitter.com/b8kWHevEPr — Alice 🦋💜❄️▶️ (@Alice10204652) 17. јул 2025.

Nakon turnere u Kini Nikolu očekuje povratak nazad za Srbiju, a ukoliko prihvati poziv selektora Svetislava Pešića, gledaćemo ga u nacionalnom dresu na Evrobasketu koji je na programu 27. avgusta do 14. septembra.

Autor: A.A.