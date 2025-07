Nadal i Federer ponovo zajedno na terenu, slika koja će oduševiti ljubitelje tenisa

Pamtiće teniski ljubitelji 21. vek po Rodžeru Federeru, Rafaelu Nadalu i Novaku Đokoviću. "Velika trojka" je radila stvari koje su nezamislive, mnogi su mišljenja da neće biti tenisera koji će nadmašiti njihove rezultate, te već žale što ne igraju aktivno.

Ostao je samo Novak Đoković, koji i dalje prkosi godinama, Federer se pre godinu i po dana oprostio od igranja na Lejver kupu, dok je Rafa zvanični oproštaj imao na ovogodišnjem Rolan Garosu. Srpski teniser je u na prethodna dva grend slema u oba navrata poražen u polufinalu od Janika Sinera.

"Penzionisani tandem" - Federer i Nadal, danas su se našli na istom mestu, imali priliku da pojedinim klincima približe znanje na akademiji koja je u vlasništvu Španca, dok su slikom sa terena oduševili brojne ljubitelje, koji bi dali mnogo toga da ih još jednom vide na terenu.

Naravno, to žće biti moguće na upravo pomenutom Lejver kupu, pošto je i sam Federer istakao da mu je vilj da okupi Nadala, Đokovića i Marija, gde bi zajedno sa njim mogao da podseti sve teniske sladokušce, kako je izgleldala najbolja era u tenisu, u celoj istoriji.

