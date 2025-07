TRAGEDIJA U HUMSKOJ: Partizan ispao posle penal serije od AEK-a! Haos po završetku meča

Fudbaleri Partizana završili su učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Tuča igrača dva tima posle poslednjeg penala.

Sudija Koreja je podelio nekoliko crvenih kartona igračima oba tima.

5:6 - Gnali odveo AEK u drugu fazu

Pogodio je Gnali i odveo Kiprane u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.

Partizan će u kvalifikacije za Ligu konferencije, a rival je ukrajinska Oleksandrija.

X - Bogdan Kostić nije bio precizan

Odbranio je Alomerović. Lopta je išla po sredini.

5:5 - Miramon je precizan

Smireno, u donji levi ugao, Miramon šalje loptu u mrežu.

5:4 - Dušan Jovanović pogađa

Strelac gola koji je doveo Partizan do penal serije, precizan je i sa 11 metara. Počela je sedma serija.

4:4 - Pons je pogodio

Strelac gola za AEK bio je siguran i u penal seriji.

4:3 - Andrej Kostić je siguran

Počela je šesta serija. Poslao je mladi napadač Partizana Alomerovića na jednu, a šutirao na drugu stranu.

3:3 - Ivanović siguran protiv bivšeg kluba

Vrlo siguran šut Đorđa Ivanovića, bivšeg fudbalera Partizana.

Pod prečku, Milošević ništa nije mogao.

3:2 - Karabeljov siguran

I šut Karabeljova je išao u desnu stranu golmana Alomerovića, ali je ovaj sada krenuo u levo.

2:0 - Milovanović je siguranŠutirao je centralni bek crno-belih po sredini i savladao Alomerovića.

1:0 - Milošević brani šut MiličevićaHrvatski internacionalac Miličević je prvi na šutu za AEK.Brani Marko Milošević! Lopta je išla udesno poluvisoko, ali je golman Partizana skinuo šut.

119' - GOOOL! Partizan ponovo vodi! Dušan Jovanović je strelac.

104' GOL, AEK! Neverovatno kakav gol je primio Partizan! Marko Milošević je promašio loptu nakon što je pogodila stativu, te se odbila o golmana Partizana i završila u mreži

100' Natho je raspalio po lopti, bio je neprecizan.

97' Kostić je uputio udarac ka golu AEK-a, ali je bio neprecizan.

KRAJ DRUGOG POLUVREMENA!

90+5' Angelski je šutirao, Milošević je pročitao njegovu nameru.

90+3' PENAL ZA AEK! Oboren je bio fudbler gostiju u šesnaestercu. Angelski je oboren, on će i izvesti penal.

90' Pet minuta igraće se u zaustavnom vremenu.

87' Pons je dodao Ivanoviću, Marko Milošević vrhunski brani.

80' VELIKA ŠANSA ZA AEK! Ivanović je dobio loptu, letargična odbrana dozvolila mu je da se namesti i šutira. Ponovo sreća za Partizan, pogodio je stativu.

105' GOAL FOR AEK!!!!!!!!



Not even gonna try to describe it...Give it a try yourself. Weird but WHO CARES?!



Partizan 1-1 AEK (1-2 agg) pic.twitter.com/ewntMv4Wyd