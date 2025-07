Jezivo! MMA šampion imao metak u telu dok se borio s napadačima koji su hteli da ga ubiju

Dagestanski MMA borac Timur Kizrijev pokazao je nadljudsku snagu i neverovatnu hrabrost nakon što je upucan u brutalnoj zasedi ispred svoje kuće u Mahačkali.

Iako ranjen s čak pet metaka, uspeo je da obori jednog od napadača i tako možda sebi spasi život!

Sve se odigralo uveče, 15. jula, u ulici Danijalov. Prema pisanju ruskih medija, na Hizrijeva su ispred kuće čekala dvojica maskiranih napadača. Čim je MMA borac izašao iz automobila, prvi napadač je zapucao. Ipak, iako teško ranjen, Hizrijev je pokazao zašto važi za jednog od najopasnijih boraca, fantastičnim zahvatom oborio je napadača, iako je imao metak u telu!

🚨NEW: Footage has surfaced of undefeated PFL fighter Timur Khizriev (18-0) being ambushed and shot five times with rubber bullets by two masked men outside a residential building in Makhachkala, Dagestan.



He is currently alive and in surgery. pic.twitter.com/BxoK6YZAiV