Prve reči Angeline Topić posle osvajanja evropskog zlata

Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore i seniorke, koje se održava u Bregenu. Tim povodom se obratila i Angelina ističući da nije nimalo bilo lako doći do medalje.

Srpska atletičarka Angelina Topić je u velikom finalu do zlata došla tako što je jedina uspela da preskoči 195 centimetara. Do te visine dogurale su samo ona i Šveđanka Engla Nilson, koja nije uspela da je savlada, dok je Srpkinji to pošlo za rukom iz drugog pokušaja. Tim povodom se obratila i Angelina ističući veliko zadovoljstvo.

Impresije su više nego fantastične. Ja sam jako srećna, jako zadovoljna i ponosna na ovaj uspeh koji sam ostvarila danas. Jedna od mojih tajnih želja da kažem, koje nisam više govorila naglas, jeste bila da ostvarim svoj zlatni medalju u svakoj starosnoj kategoriji, što su mi do sada dva evropska zlata za mlađe i starije juniore i takođe. Prošle godine zlato na svetskom prvenstvu u Kaliju, na koji sam sada bila najponosnija, zato što, za mene lično, predstavlja jedna od najteže ostvarenih medalja u mojoj karijeri.

Toplo vreme u Norveškoj je sve iznenadilo.

pročitajte još ZLATNA ANGELINA! Srpska atletičarka šampionka Evrope u Bergenu

Ovime sam nastavila svoj put i eto, iako za dve godine nije ništa ovo takmičenje, jer i dalje ću postati starija, i dalje ću biti mlađa seniorka, ja sam želela to da odmah skinem sa leđa i da upotpunim neku svoju kolekciju. Danas je bilo jako, iz više razloga je bilo jako stresno takmičenje, prvo što su vremenski uslovi nisu baš bili savršeni, nisam očekivala da ćemo u Norveškoj imati ovakvu vrućinu, ja ne znam koliko je bilo stepeni i bilo je nenormalno održavati neku normalnu telesnu temperaturu po dva sata u ovakvoj temperaturi, tako da sam, iako sam u rancu imala spreman šal, kapu i rukavice, danas nisam morala da odmah skinem.

Konkurencija je bila mnogo jaka.

Drugi razlog je bio što je devojka sa kojom sam imala jedan opaki duel, stvarno nastupala fantastično i jako mi je drago zbog toga, jer mislim da sam rezultatski nekako probila svoju granicu koju sam verovala da imam danas. Iako sam bila jako sigurna, znala sam kako sam fizički spremna, koliko sam trenirala i koliko sam jednostavno fizički spremna u ovom trenutku, ali ja to nisam ni mogla da sanjam koji će to rezultat biti danas, posle gotovo jedne malo teške sezone za mene.

Autor: A.A.