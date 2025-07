Jokić nastavio turneju po Kini, a jedna stvar ga je posebno oduševila: Najbolji košarkaš sveta pokazao svoju mekšu stranu (VIDEO)

Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić (30) nastavio je promotivnu turneju brenda koji ga zastupa "361 stepeni" po Kini, a ovog puta je imao priliku da izbliza vidi džinovske pande.

Fotografije i snimci centra Denver Nagetsa pred zaštitnim znakom najmnogoljudnije zemlje sveta obišli su planetu, a mnogi komentari konstatovali su da se popularni Džoker više radovao samo svojim konjima u Somboru.

Trapave životinje namamile su osmeh na Nikolino lice, zbog čega navijači u šali veruju da će Srbin u jednom trenutku karijere rado zaigrati u Kini.

🃏Joker x Panda🐼#Jokic meets panda for first time in his China Tour Day 3 in Chengdu.



