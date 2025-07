TRANSFER BOMBA! Milanov juriš na Vlahovića – Italijani tvrde: Ovo ne može da odbije

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Spada/undefined (SUB) | |

Srpski fudbaler Dušan Vlahović mogao bi ipak da pređe u Milan, tvrde italijanski mediji.

Srpskom napadaču ističe ugovor sa Juventusom na kraju naredne sezone, a sve je izvesnije da Milan to želi da iskoristi kako bi ga doveo u svoje redove.

"Gazeta delo Sport" piše da je Milan spremio ponudu za koju veruje da će biti dovoljna da se Vlahović potpiše, iako uslovi nisu ni blizu onima koje Srbin ima u Juventusu.

Prevaga bi mogli da budu bonusi koji se tiču golova i eventualnog osvajanja titule. Plus, dodatno bi mu se uvećao dohodak ukoliko bi Milan izborio mesto u Ligi šampiona. Vlahović je odbijanjem "mega-ponude" od strane Al Hilala pokazao da mu novac nije prioritet i da želi da igra u velikom evropskom klubu, a na Milanu je da ga ubedi da je on taj.

Juventus sa druge strane traži obeštećenje od 19.500.00 evra, Milan će to probati da spusti, jer se radi o igraču u poslednjoj godini ugovora, ali želja je tu i Vlahović je nikad bliži San Siru.

Milan Vlahoviću nudi 6.000.000 evra po sezoni, što je duplo manja godišnja plata od sume koju bi zaradio u predstojećoj sezoni kao član Juventusa.

Činjenica koja dodatno podgreva ove glasine jeste ta da je "roso-nere" preuzeo Masimilijano Alegri, koji je sa Vlahovićem odlično sarađivao u Juventusu.

