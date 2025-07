Moskvom odzvanjalo Kosovo je Srbija

Mlade snage srpskog boksa nezaustavljivo jurišaju na svim frontovima sa uvek jednim ciljem, ostvariti pobedu i graditi šampionski put. Od same odluke koja je doneta u 2025. da bokseri koji se takmiče u olimpijskom boksu imaju pravo da se takmiče i u profi revijama, za poene na profesionalnoj listi, mladi asovi srpske boks reprezentacije krenuli su da beleže pobede na oba fronta. Jedan od njih je i 21-godišnji Aleksej Šendrik koji nas je obradovao novom profi pobedom koju je ostvario proteklog vikenda u Moskvi.

Boksersko veče u profi konkurenciji održana 19. jula 2025. u Moskvi bilo je posvećeno Danu formiranja Službe bezbednosti predsednika Ruske Federacije, koja je osnovana 19. jula 1991. godine. Rođeni Moskovljanin, ali sada predstavlja Srbiju, Aleksej Šendrik je jednoglasnom odlukom sudije osvojio svoju drugu pobedu u profesionalnom ringu. Ovog puta, Aleksej je pobedio Tihona Netesova (12-10, KO 4) u kategoriji do 67,7 kg i nastavio da niže sjajne partije i trijumfe. Tokom same borbe i nakon pobede Šendrika u međunarodnom boks centru u Moskvi odzvanjalo je od strane publike “Kosovo je Srbija”.

Da, Kosovo je Srbija, sveta srpska zemlja, sa manastirima koji svedoče vekovima tome da su Kosovo i Metohija srpska zemlja. To znaju svi u Srbiji, ali znaju i ljudi širom sveta, posebno u Rusiji koja je bratska zemlja Srbije.

“Mi smo braća i po veri i po istoriji, po svemu i naša veza je neraskidiva. I ja sam rođen u Moskvi, boksovao sam za Rusiju, sada boksujem za Srbiju jer mi smo jedan narod i jedna duša i ponosan sam na to” - ističe Šendrik koji trenira i živi u Beogradu.

Mladi reprezentatitvac Srbije, Šendrik ima samo 21 godinu i iza sebe pregršt medalja u olimpijskom boksu. Evropski šampion bio je 2019, 2020. i 2021. kada je osvojio i svetsku bronzu. Prošle godine bio je na korak od plasmana na Olimpijske igre u Parizu.

Međunarodni bokserski centar u Moskvi je 19. jula bio domaćin velikog boks spektakla, tokom kojeg su Rusi Aleksej Papin i Aleksej Egorov pobedili svoje protivnike i osvojili WBA kontinentalne zlatne pojaseve, a blistao je i Šendrik.

“Tek počinjem profi karijeru. Nakon profi debija u Banja Luci gde sam ostvario dobru pobedu nad Pugačem, sada sam stigao i do nove. To je dobar nivo za mene. Već sam blizu glavne borbe. U Moskvi sam imao jakog protivnika, on već ima više od 20 profesionalnih borbi i samo jedan poraz od dobrog boksera, poznatog. Zato sam srećan što sam podelio ring sa njim. Bila je to tesna borba. Moja sledeća borba će najverovatnije biti u Engleskoj. Biće to dobro iskustvo - boriti se u domovini boksa. Malo ljudi zna kroz šta sam sve morao da prođem da bih došao do ove borbe, izvući ću zaključke, biću sve jači i jači. A sada ne stajem, nastavljam da radim dalje za svoje buduće pobede” – zaključio je mladi šampion Šendrik pred kojim je sjajna karijera i budućnost.

Srpska reprezentacija u olimpijskom boksu sačinjena je od mladih šampiona, kvalitetnih i talentovanih boksera koji nižu pobede i na profi sceni. Osim Šendrika svoje prve i važne profi pobede uspisali su i Almir Memić, Jovan Nikolić, Rastko Simić i nastavljaju da vredno rade i grade nove šampionske priče iz ringa i čine plemenitu veštinu jakom i snažnom.



Autor: D.B.