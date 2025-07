Španci u ludom meču dobili Grke: U finalu sada čekaju Srbiju ili Mađarsku

Španija je prvi finalista Svetskog prvenstva! U uzbudljivom polufinalu – koje je rešeno posle peteraca – savladala je selekciju Grčke sa 11:9.

Mučila se Španija u ovom meču - u drugom poluvremenu je jedva došla do gola, ali je on stigao baš kad je trebalo - u poslednjim sekundama za 7:7.

Usledili su peterci, u kojem je dva udarca odbranio Unaj Agire.



Španija je do sada tri puta bila svetski prvak – poslednji put 2022. Nakon toga je 2023. i 2024. godine morala da se zadovolji bronzanim medaljama.

Sada u finalu čeka pobednika duela Srbija - Mađarska, koji je na programu od 15.35.

PENALTY SHOOTOUT DRAMA IN SINGAPORE! 😱🇪🇸



Spain survive the pressure cooker and outgun Greece in the shootout to reach the final! One for the history books!



