FUDBALSKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo čuveni fudbaler koji je sa Liverpulom osvojio apsolutno sve, a ostavio je veliki trag i u Čelsiju!

Bivši reprezentativac Velsa i dugogodišnji fudbaler Liverpula i Reksama, Džoi Džouns, preminuo je u 70. godini posle duže bolesti, preneo ja danas Bi Bi Si (BBC).

Džouns, levi bek koji je 72 puta nosio dres nacionalnog tima, tokom karijere nastupao je za Reksam u tri navrata, kao i za Liverpul, Čelsi i Hadersfild.

Najuspešnije trenutke proveo je u redovima Liverpula, s kojim je osvojio titulu prvaka Engleske, dva Kupa šampiona, Kup Uefa i Superkup Evrope.

U svom prvom mandatu u Reksamu osvojio je Velški kup, dok je sa Čelsijem bio deo ekipe koja je u sezoni 1983/84. osvojila titulu u Drugoj diviziji.

We are deeply saddened by the passing of Joey Jones, aged 70.