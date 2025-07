ŠTETA! Srbija ostala bez finala Svetskog prvenstva u vaterpolu - BORBA ZA BRONZU PROTIV GRČKE!

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je u polufinalu Svetskog prvenstva u Singapuru od selekcije Mađarske - 19:18.

Mađari su od starta duela bili bolji rival u bazenu. Brzo su stekli dva gola prenosti i uspeli da do sredine treće deonice ostanu u vođstvu. Srbija je uspela da se vrati i povede sa 9:8, ali od finiša treče deonice pa do kraja duela, "delfini" su potpuno pali u igri. Srbija se kasno probudila na četiri minuta do kraja, došla na minus jedan, ali za potpuni preokret nisu imali snage.

"Delfini" će u borbi za bronzu igrati protiv selekcije Grčke koja je prethodno nakon peteraca izbačena od Španije.

Odbrana nije postojala, a Mađari su rešetali gol Filipovića iz svih pozicija. Prednost od pet golova razlike za Mađarsku u četvrtoj deonici, označila je i kraj naših nada za plasman u finale.

Poslednji minut - plus dva za Mađarsku!

19:17 za Mađare... .Ćuk smanjuje na minus jedan, 25 sekundi do kraja - 19:18!

31. minut - Samo minus jedan!

Golčina Ćuka za 18:17!

30. minut - Budi se Srbija!

18:16 za Mađare na dva minuta do kraja!

29. minut - Minus tri...

Gol Mandića za 18:15!

28. minut - Smeši nam se poraz

Manje od četiri minuta do kraja - 18:14 za Mađarsku.

26. minut - Blizu smo poraza

Plus pet je za Mađarsku - 18:13, na svega pet minuta do kraja meča.

25. minut - Ima li Srbija snage za povratak?

Mađari imaju plus četiri - 17:13.

Kraj treće deonice!

Mađarska vodi sa 16:12!

21. minut - Nije dobro!

Mađarsi vodi sa 14:11...

19. minut - Mađari vode...

Ponovo je dva razlike za Mađarsku - 12:10.

18. minut - Nikako da prelomimo

Uspeo je Rađović da izjednači, ali Mađari ponovo dolaze do vođstva - 10:9!

17. minut - Mađari ponovo vode

Fekete pogađa za 9:8!

Završena je druga četvrtina!

Srbija - Mađarska: 8:8

15. minut - Srbija povela posle čudesnog preokreta!

Fantastičan nalet Mađara, Jakišić je pogodio za vođstvo Srbije!

14. minut - Izjednačenje!

Sjajna akcija Srbije, Lazić je ostao sam pred golom Mađarske i bez većih problema pogodio za 7:7

12. minut - Drugi gol za Mandića!

Dušan Mandić je uspešno realizovao peterac 6:7

11. minut - Mađari ponovo imaju +2

Iskoristili su Mađari igrača više i poveli sa 7:5

10. minut - Bravo, bre!

Delfini su se probudili na startu druge četvrtine i zaigrali mnogo bolje! Srbija je postigla dva uzastopna gola, prvo je pogodio Martinović, a onda i Vico 5:6

Završena je prva četvrtina!

7. minut - Konačno gol!

Dušan Mandić je pogodio iz teške situacije i stigao do prvog gola u ovom polufinalu!

6. minut - Mađari vode sa 5:2!

Ovo nikako ne valja...

5. minut - Mađari imaju dva gola prednosti!

Sevnula je kontra Mađarske, loša reakcija naših vaterpolista je dozvolila rivalu da povede sa 4:2

4. minut - Sjajna akcija Delfina!

Rašović je proigrao Lazića na drugoj stativi kom nije bilo teško da loptu prosledi u mrežu 2:2

3. minut - Izjednačenje!

Uspeli su Delfini da realizuju situaciju sa igračem više. Nikola Jakšić je pocepao protivničku mrežu za 1:1

2. minut - Poveli Mađari!

Mađari stižu do vođstva i postižu prvi gol na današnjem meču!

Počeo je meč!

Srbija i Mađarska su se poslednji put sastale prošle godine na Olimpijskim igrama u Parizu, kada je u okviru grupne faze naš nacionalni tim poražen sa 17:13.

U februaru prošle godine na planetarnom šampionatu Srbija je slavila minimalnim rezultatom, dok je u januaru Mađarska odnela pobedu nakon peteraca.

Španija čeka u borbi za titulu

Španija je prvi finalista Svetskog prvenstva! U uzbudljivom polufinalu – koje je rešeno posle peteraca – savladala je selekciju Grčke sa 11:9.

Mučila se Španija u ovom meču - u drugom poluvremenu je jedva došla do gola, ali je on stigao baš kad je trebalo - u poslednjim sekundama za 7:7.

Usledili su peterci, u kojem je dva udarca odbranio Unaj Agire.

Španija je do sada tri puta bila svetski prvak – poslednji put 2022. Nakon toga je 2023. i 2024. godine morala da se zadovolji bronzanim medaljama.

"Daćemo sve od sebe da obradujemo Srbiju"

Strahinja Rašović izjavio je pred utakmicu polufinala Svetskog prvenstva da će odbrana biti presudna u duelu protiv Mađarske.

- Drago mi je da smo ispunili cilj i da se borimo za medalju. Znamo kako igraju Mađari, kontre su im najjači adut i moramo da uradimo sve da ih zaustavimo. Imaju stalna uplivavanja, nemaju klasičnog centra i na nama je da nađemo odgovor na igru jakih individualaca.

Poslao je jasnu poruku navijačima u Srbiji:

- Naš recept se zna. Ako odbrana bude na nivou, naše šanse za pobedu će biti veće. Mogu samo da poručim da ćemo dati sve što možemo da obradujemo Srbiju.

