Kinezi napravili patike sa kultnim simbolom Pirota samo za Jokića, evo koliko koštaju

Još jedan dokaz koliko se naše poštuje u svetu!

Nikola Jokić dobio je novi model potpisanih patika koji nosi prepoznatljive simbole Srbije. Na njima se nalazi motiv iz pirotskog ćilima.

Naime, srpski košarkaš proteklu nedelju proveo je u Kini u okviru promo turneje, koju je organizovao njegov brend. A, koliku ljubav je dobio od strane navijača najbolje se videlo po tome što je na stotine, i hiljade, njih pratilo svaki njegov korak i donosilo mu brojne poklone.

Tokom turneje, promovisan je i novi model patika kreiranih samo za Jokića, a koje su inspirisane konjima, koji su strast Nikole Jokića, kao i motivima pirotskog ćilima.

Reč je o modelu koji pored vizuelnog identiteta inspirisanog Srbijom, patike sadrže i detalje koji simbolizuju konja iz drevne Kine, sa teksturom nalik konjskoj dlaci.

Cena ovog limitiranog izdanja iznosi 189 dolara, odnosno oko 160 evra ili 19.740 dinara.

Pogledajte:

🐎 The Joker rides in style — and so does his warhorse.

The limited JOKER 1 GT “Sovereign” is inspired by the legendary steed of ancient China.



Featuring details from Serbia’s iconic Pirot carpet and horsehair textures.



He’s here. His steed’s here. Are you keeping up? pic.twitter.com/sfDDL6rwRk