OTERAO GA ZBOG DOPING SKANDALA, SAD GA VRATIO U TIM: Janik Siner opet sarađuje s bivšim trenerom

Ogroman potres je uzdrmao čitav teniski svet tokom prethodne godine, kada je kod Janika Sinera u organizmu pronađen klostebol, nedozovljena supstanca. Branio se Italijan time da su krivi ljudi iz njegovog tima, zbog čega je otkaz dobio i Umberto Ferara, njegov kondicioni trener. Ipak, sada se vraća kako navode mediji sa Apenina.

Kako prenosi italijanski "SkajSport", Umberto Ferara će se vratiti u stručni štab Janika Sinera, koji je nedavno odlučio da otpusti Ulisesa Badija i Marka Panikija, koji su već sarađivali i sa Novakom Đokovićem.

Naprasno je Siner odlučio da ih otpusti i to jer je bio nezadovoljan načinom na koji su se medijski eksponirali bez saglanosti s njim. Paniki je to često radio na svoju ruku, otkrivao je detalje rada sa Sinerom, dok je i isticao i dostignuća sa Novakom Đokovićemm, a to je slično radio i Ulises Badio.

Poraz od Aleksandera Bublika u Haleu je samo došao u nezgodnom trenutku, da bi se potom Badio našalio sa Sinerom zbog čeg asu i dobili otkaz.

Sada je odlučio Siner da se vrati svom bivšem treneru, a pitanje je ko će uz Umberta Feraru i stići ponovo u stručni štab.

Čak je i sam Ferara pričao o celoj situaciji još u maju mesecu.

- Moja lična i profesionalna reputacija pretrpela je ozbiljnu štetu. Svi su čitali tekstove i komentare koji nisu u skladu s onim što je ITIA (Jedinica za integritet u tenisu) navela u svojoj presudi od 19. avgusta. Godinama koristim Trofodermin, prepisao mi ga je specijalista u SAD za hroničnu bolest s kojom se borim. Bio sam potpuno svestan da sadrži za sportiste zabranjenu supstanicu i uvek sam ga čuvao – uz velike mere opreza – u svom neseseru. Sugerisao sam Naldiju da koristi kremu za posekotinu na prstu koja nije zarastala i koja mu je otežavala posao. Bio sam jasan kada sam objašnjavao prirodu proizvoda i potrebu da on nikada ne dođe u kontakt sa Janikom. Zapravo, dozvolio sam mu da je koristi samo kod mene u kupatilu. Naldi nije ni negirao da je informisan, ali rekao je da se nije setio.

- Pružio sam dokaze da sam kupio taj sprej u apoteci u Bolonji. U retrospektivi, lako je reći da ne bih uradio isto, sigurno se ne bih oslanjao na ponašanje drugih. Mnogi su celu temu i moju ulogu u njoj tretirali površno i u lošoj nameri

Autor: Iva Besarabić