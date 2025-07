UEFA DONELA SKANDALOZNU ODLUKU! Albanci za bolesno vređanje Srba uz gađanje i pljuvanje naših fudbala - dobili PRESMEŠNU KAZNU

Fudbalski savez Albanije "kažnjen" je od strane FIFA zbog ispada navijača na utakmici sa Srbijom odigranoj 7. juna u Tirani, u okviru kvalifikacija za plasman na Mundijal.

Ono što je uradila disciplinska komisija UEFA predstavlja neviđenu sramotu, šamar zdravom razumu i poziv na linč na svakoj narednoj utakmici...

Disciplinska komisija čelne svetske fudbalske organizacije izrekla je Albancima novčanu kaznu u iznosu od 173.000 evra, piše Meridijan sport! Za sve ono - novačana kazna?!

Uz to zatvoreno je mizernih 20 odsto stadiona za narednu utakmicu! I to je to.

Razlog su neprekidne uvrede upućene na račun Srba, kao i bacanje predmeta, kojima su u nekoliko navrata pogođeni izabranici Dragana Stojkovića - sve to košta 173.000 i 20 odsto kapaciteta.

Daleko bilo da su zatvorili stadion bar na jedan meč...

Autor: Iva Besarabić