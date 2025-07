Početak koji obećava: Srbija sa tri pobede startovala EP za kadete na Zlatiboru

U Sportskoj dvorani u Čajetini svečano je otvoreno kadetsko Evropsko prvenstvo u boksu (školarci uzrasta od 13 i 14 godina) koje će se održati od 23. do 28. jula 2025. u organizaciji Bokserskog saveza Srbije i Evropske bokserske Konfederacije EUBC.

Uvodne borbe počele su u sredu, 23. jula, i održavaće se u čajetinskoj dvorani od 14:30 časova prva sesija i druga sesija od 17:15 časova. Za subotu 26. jul su planirana ženska finala, a u planu je da se muška finala održe na Krljevom trgu na Zlatiboru u nedelju 27. jula. Na Evropskom šampionatu učestvuje 20 reprezentacija sa 161 učesnikom, 44 u ženskoj konkurenciji, i 117 muškoj. Najbrojnija je selekcija Rusije, koja je na Zlatibor došla u kompletnom sastavu, sa 16 dečaka i 13 devojčica.

Srbija je već u prvom meču ovog prvenstva stigla do pobede koju je doneo Maksim Kovačević u kategoriji školaraca do 40kg savladavši Izraelca Jakova Prostaka Matkovskog. Ovom pobedom Kovačević se plasirao u polufinale gde će se boriti za ulazak u finale i priliku da se okiti zlatom, protivnik u polufinalu Maksimu će biti Azerbejdžanac Babak Abdulajev.

Prvog dana takmičenja Srbija je stigla do tri pobede uz četiri poraza. Pored Maksima pobedu su ostvarili Miloš Tijanić koji je na startu Prvenstva na poene jednoglasnom odlukom sudija – 5:0 deklasirao Marsela Lasota iz Poljske. U polufinalu, Tijanić će da boksuje protiv Ignjata Volkova iz Rusije.

Treću pobedu Srbiji doneo je u kategoriji do 54 kg Todor Lučić savladavši na poene 5:0 predstavnika Bosne i Hercegovine Kenana Ahmetovića. U polufinalu Lučić će boksovati protiv Farhada Gulijeva iz Azerbejdžana.

Srpski reprezentativci koji su se oprostili od dalje takmičenja su: David Damjanović (do 57 kg) poražen od Slovaka Sira Dominika odlukom sudija – 3:2, Vuk Beletić (do 46 kg) izgubio od Poljaka Dominika Adamskog – 5:0, Petar Orlović (do 48 kg) poražen prekidom borbe u drugoj rundi od Melika Avetisjana iz Rusije, dok je Mihajlo Jovanović (do 60 kg) poražen na poene – 5:0 od predstavnika Rusije Romana Golovka.

Drugog dana takmičenja kadetskom EP na Zlatiboru (24. jula 2025) u ring će izaći sedam srpskih reprezentativaca: (51gk) Jana Nataroš protiv Ruskinje Poline Griščuk, (42kg) David Simić protiv Makedonca Mihaila Avramovskog, (44kg) Almir Župić protiv Jermenca Samvela Grigorjana, (66kg) Andrija Skopljak protiv Poljaka Olivijera Piotrovskog, (52kg) Ognjen Stanković protiv Rusa Davida Malova, (54kg) Todor Lučić protiv Azerbejdžanca Farhada Gulijeva, (63kg) Miloš Tijanić protiv Rusa Ignjata Voklova, (70kg) Dragan Todorović protiv Jermenca Aleksandera Arustamjana.

Srbiju na kadetskom prvenstvu Starog kontinenta predstavljaju 18 takmičara i takmičarki, a selektori su Branislav Jovičić (kadeti) i Mirko Ždralo (kadetkinje). Za Srbiju se bore Maksim Kovačević (40kg), David Simić (42kg), Amir Župić (44kg), Vuk Beletić (46kg), Petar Orlović (48kg), Ognjen Stanković (52kg), Todor Lučić (54kg), David Damjanović (57kg), Mihailo Jovanović (60kg), Miloš Tijanić (63), Andrija Skopljak (66kg), Dragan Todorović (70kg), Viktor Majstorović (75kg), Vukašin Dinić (80kg), Anja Puđa (46kg), Anabela Todorović (48kg), Jana Nataroš (51kg), Mia Topić (57kg).

Ovo je drugo veliko takmičenje za mlađe kategorije u Srbiji ove godine jer je nedavno u Novom Pazaru održano Evropsko prvenstvo za juniore. Nastavlja se i tradicija održavanja atraktivnih bokserskih takmičenja u opštini Čajetina kao što je bio prošlogodišnji Kup Srbije održan na Kraljevom Trgu, a podsećamo da je Zlatibor i redovna baza za pripreme reprezentacije Srbije.

Pored selekcija Srbije i Rusije, na EP učestvuju reprezentacije Jermenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Belorusije, Kipra, Češke, Gruzije, Nemačke, Izraela, Letonije, Moldavije, Severne Makedonije, Malte, Crne Gore, Poljske, Rumunije i Slovačke.

Autor: Marija Radić