ARNAUTOVIĆ SE SLOMIO DOK JE PRIČAO O MIHAJLOVIĆU: Bio mi je sve... zamolio me je jednu stvar

Marko Arnautović govorio je za klupsku televiziju, a neizbežno pitanje bilo je vezano za njegovog nekadašnjeg trenera u Bolonji - Sinišu Mihajlovića.

- Meni je i sad teško. Bio sam i danas baš sa porodicom, gledali smo taj klip sto puta. Svaki put kad gledam taj klip, meni krene suze. Ja ne mogu da opišem kakav sam odnos imao sa njim. On je meni bio kao brat, kao otac, kao drug, on je bio sve za mene. Baš kad sam došao, pitao sam šta ima, i da mogu da vidim šta ste radili za Sinišu. Kad sam silazio dole, meni je tu došla jedna energija... Sad kad pričam, naježim se. Čim pričam o njemu, hvataju me emocije. Rekao sam i kad sam pravio taj klip, mi smo pričali dosta o Zvezdi, dosta puta sam bio kod njega, i u bolnici, i kući, i svaki put smo pričali o Zvezdi. On me je zamolio jednu stvar, da dođem u Zvezdu. I, tako je hteo on, tako je hteo Bog, i ja sam ovu želju hteo da mu ostvarim, isto i moja želja, i sad sam tu i daću sve od sebe - rekao je Arnautović na ivici suza.

Podsetimo, veliko ime stiglo je na Marakanu i nema sumnje da je Zvezda pronašla rasnog i iskusnog golgetera svetskog formata za predstojeće obaveze u Evropu - svi se nadaju ponovo u Ligi šampiona.

Arnautović je u ponedeljak stigao u srpsku prestonicu, a odmah po sletanju na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", sačekao ga je veliki broj navijača.

Zavidna karijera

Jedan je od najpoznatijih fudbalera današnjice. Rođen je 1989. godine u Beču i tamo je započeo fudbalski put igrajući za nekoliko ekipa.

Prvi tim u kojem je zaigrao za seniore bio je Tvente. Tamo je briljirao i prešao je na jednogodišnju pozajmicu u Inter. Odigrao je tri meča za Neroazure u tom periodu, a posle tri godine u Verderu prešao je 2013. godine u Stouk. U Engleskoj je ostao sedam godina, igrajući posle i za Vest Hem.

Godine 2019. je zaigrao za kineski "Shanghai SIPG" sa kojim je osvajao titule i nastavo seriju dobrih igara, te dobio status jednog od najcenjenijih napadača u azijskom fudbalu.

Fudbalski put Arnautovića potom vodi u Bolonju kod Siniše Mihajlovića. Odigrao je tri sezone, a zatim se preselio u Inter s kojim je prošle uzeo titulu.

Rekorder je po broju nastupa za austrijski nacionalni tim za koji je do sada odigrao 116 utakmica i postigao 37 golova. Punih 17 godina nosi dres reprezentacije.

Oženjen je Sarom sa kojom ima dvoje dece, a njegov debi za crveno-bele očekuje se uskoro. Naime, on će se naći u protokolu za revanš meč protiv tima sa Gibraltara, koji će biti odigran na Marakani za šest dana.

Autor: Marija Radić