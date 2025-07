Goran Ivanišević ostao bez posla posle manje od dva meseca, Đokovićev bivši trener 'dobio otkaz'

Mnogi su očekivali da saradnja na relaciji Goran Ivanišević - Stefanos Cicipas donese dobre rezultate na terenu, ali se ispostavilo da se bivši Đokovićev trener rastao od Grka mnogo ranije nego što je to bilo očekivano!

Naime, Stefanos Cicipas kasno sinoć je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavio kako se rastao od Ivaniševića, istićući da je rad sa njim bilo "intenzivno iskustvo".

- Rad sa Goranom Ivaniševićem bilo je kratko, ali intenzivno iskustvo i iskreno vredno poglavlje mog puta. Zahvalan sam na vremenu, trudu i energiji koju mi je posvetio, kao i mom timu - napisao je Cicipas.

Njih dvojica počeli su da sarađuju odmah posle ovogodišnjeg Rolan Garosa, tako da se Ivanišević nije zadržao na mestu trenera Stefanosa Cicipasa ni puna dva meseca.

Stefanos Tsitsipas parting ways with Goran Ivanisevic ALREADY is insane behaviour. 😭 pic.twitter.com/JQYMBzHKwU