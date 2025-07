Lučić i Todorović u finalu kadetskog EP na Zlatiboru

Drugi dan takmičenja na šampionatu Evrope u konkurenciji kadeta i kadetkinja (školarci uzrasta od 13 i 14 godina) koje se održava u sportskoj dvorani “Čajetina” od 23. do 28. jula 2025. u organizaciji Bokserskog saveza Srbije i Evropske bokserske Konfederacije EUBC Srbiji je donelo tri pobede, od toga dva finala i dve prilike za zlato.

U prvoj sesiji u kategoriji do 42kg srpski reprezentativac David Simić bio je na visini zadatka i pobedio Makedonca Mihaila Avramovskog 5:0. U polufinalu Simić će odmeriti snage sa Azerbejdžancem Mahamadom Kazimzadom.

Druga sesija iznedrila je još dve pobede mladih srpskih boksera koji su izborili finala i priliku da se bore za zlatnu medalju.

Srpski reprezentativac u kategoriji do (54kg) Todor Lučić u polufinalu Evropskog prvenstva za kadete 2025. savladao je Azerbejdžanca Farhada Gulijeva. U finalu sjajni Lučić boriće se protiv predstavnika Jermenije Menua Ulikhanjana.

Srpski reprezentativac u kategoriji do (70kg) Dragan Todorović u polufinalu Evropskog prvenstva pobedio je Jermenca Aleksandera Arustamjana 5:0 i za zlatnu medalju će se boriti protiv Azerbejdžanca Zirabdina Rustamlija.

Naš Miloš Tijanić u polufinalu u kategoriji do 63kg nakon prekida u drugoj rundi predao je meč Rusu Ignjatu Voklovu. Na samom startu takmičarskog dana u kategoriji do 51kg srpska reprezentativka Jana Nataroš izgubila je od Ruskinje Poline Griščuk 0:5, u kategoriji do 44kg naš Almir Župić izgubio od je Jermenca Samvela Grigorjana 2:3, dok je u kategoriji do 66kg Andrija Skopljak poražen od Poljaka Olivijera Piotrovskog 1:4.

Trećeg dana takmičenja gledaćemo sedam srpskih reprezentativaca:

(46kg) Ana Puđa – Jelisaveta Taratinova (RUS), (48kg) Anabela Todorović – Zerina Kjanija (BiH), (57kg) Mia Topić – Ljusi Čiflikjan (ARM), (40kg) Maksim Kovačević – Babak Abdulajev (AZE), (42kg) David Simić – Mahamad Kazimzade (AZE), (75kg) Viktor Majstorović – Krištof Radomski (POL), (80kg) Vukašin Dinić – Griša Dilanjan (ARM).

Na Evropskom šampionatu učestvuje 20 reprezentacija sa 161 učesnikom, 44 u ženskoj konkurenciji, i 117 muškoj.

Autor: Pink.rs