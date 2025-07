NIKOLA JOKIĆ ĆE IGRATI NA EVROBASKETU: Amerikanac bacio Srbiju u trans! Stiže najbolji

Dobri poznavalac NBA tvrdi da će Jokić igrati na Evropskom prvenstvu, baš kao što je to slučaj sa Lukom Dončićem i Janis Adetokumbo.

Košarkaška Srbija sa velikim nestrpljenjem očekuje širi spisak Svetislava Pešića za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Glavna dilema je da li će se na tom spisku naći ime Nikole Jokića.

Nepodeljena su mišljenja da bi sa Jokićem, koji trenutno sa Denverom boravi u Kini, Srbija bila glavni favorit za zlato na kontinentalnom takmičenju. Najsjajnije odličje čekamo još od Istanbula i 2001. godine.

Nikola Jokic, Luka Doncic and Giannis Antetokounmpo are participating in EuroBasket next month for their respective countries.



For any NBA fans wanting to watch high-stakes action, EuroBasket tends to always deliver.pic.twitter.com/E99ZfowbO1