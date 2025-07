EKSPLOZIJA! ODJEKNULA JE BOMBA U EVROLIGI! Mirotić napustio Olimpiju iz Milana i potpisao za drugi klub - evo gde slavni as nastavlja karijeru!

Proslavljeni košarkaš Nikola Mirotić naredne sezone će nositi dres Monaka.

Mirotić će sledeće dve sezone nastupati za Monako, potvrdio je danas klub iz Kneževine i tako raspametio navijače

"Nikola Mirotić je zvanično Monegašanin", objavljeno je na društvenim mrežama.

"Monako je klub koji je u vrhu Evrolige poslednjih godina i koji ima potencijal da raste još više. Želeo sam nov izazov, i dalje imam kapaciteta, a zato sam i odlučio da dođem ovde", rekao je Mirotić nakon potpisivanja ugovora.

Nikola Mirotić je minule sezone u Evroligi prosečno beležio 17.3 poena, 6.4 skoka i dve asistencije po meču.

Podsetimo, Mirotić je u leto 2023. godine napravio potpunu "zbrku" Partizanu, kada je crno-belima prvo dao reč da dolazi, a onda se predomislio tokom leta i tako pokvario planove crno-belima.

Generalni menadžer Olimpije Milano Hristos Stavropulos oprostio se od Nikole Mirotića koji posle dve godine napušta "manekene".

One of Europe’s elite and the EuroLeague MVP of 21/22 season joins the Roca Team family 👑



Experience, firepower, and leadership — welcome to Monaco, Nikola Mirotic! 🇲🇨🔥 pic.twitter.com/QMjHn40Ck6